Maltempo: pioggia, vento e grandine nella notte nell’anconetano

SENIGALLIA – Alcuni bevevano prosecco, altri sorseggiavano altri drink, peccato che ai tavolini di un locale sul lungomare vi fossero tanti minorenni, tra cui anche un 15enne. Per questo motivo, come riporta l’Ansa, il locale è stato chiuso per 20 giorni dal Questore di Ancona. Contestualmente è stato denunciato un 23enne, preposto al locale, per la somministrazione di alcolici ai minori.

Non è la prima volta che in quel tratto di litorale senigalliese si registrano problemi legati all’alcol: già nel maggio 2021 lo stesso locale era stato oggetto di un analogo provvedimento di chiusura per 15 giorni per aver somministrato alcolici a due ragazze 16enni. Un mese prima, un gruppetto di giovanissimi, sotto i fumi dell’alcol, dopo aver acquistato bevande alcoliche nel locale, si era intrattenuto a deridere e insultare un’altra esercente della zona. I ragazzi, poi, erano soliti assumere comportamenti incuranti del decoro pubblico e delle persone a passeggio, e a provocare liti e risse.

Come scrive l’Ansa, una situazione di degrado e continuo allarme sociale monitorata nel tempo dalla Polizia e dalle altre forze dell’ordine fino all’ultimo fine settimana quando, all’ennesimo controllo degli agenti sono state riscontrate nuove violazioni. Da qui la decisione della Questura dorica, con decreto ex art. 100 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di chiudere il bar per venti giorni e la denuncia del 23enne che era nel locale al posto della titolare.