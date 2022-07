MARTINSICURO – I Verdi ritornano in Consiglio Comunale e non sembrano intenzionati a fare il ruolo degli spettatori, ma promettono un’opposizione dura per difendere le tematiche a loro care: «Non permetteremo scempi, aggressioni e l’uccisione dei nostri alberi come è avvenuto negli ultimi 15 anni. Faremo valere in sede di Consiglio le normative europee, nazionali e regionali così come quelle dello Statuto Comunale».

La lista Europa Verde, che alle scorse Elezioni Amministrative si è presentata nella coalizione di centrosinistra ed ha espresso la Consigliera Comunale Marta Viola, sembra avere le idee chiare: «Le amministrazioni che si sono succedute portano la responsabilità di aver impoverito il patrimonio arboreo urbano togliendo la vita agli alberi sani, riducendo l’ossigeno, l’aria pulita, la nidificazione degli uccelli e favorendo di conseguenza l’aumento delle polveri sottili, la possibilità di sviluppare malattie respiratorie e l’aumento dell’effetto serra in ambito locale. È stata data la precedenza al cemento, al catrame, al consumo di suolo. Negli ultimi anni a Martinsicuro quest’ultimo è aumentato del 30%, in un’altra realtà europea questa alta percentuale non sarebbe stata consentita».

«Lo Statuto Comunale, vigente dal 1991, recita “il Comune di Martinsicuro tutela la vita e la prosperità dell’intero ecosistema nel proprio territorio […]” e “[…] il Comune di Martinsicuro si adopera per eliminare i guasti ambientali causati contro l’aria, l’acqua, il suolo, la vita umana, animale e vegetale mediante programmi di bonifica globale dell’intero territorio comunale e curando che ciò avvenga anche nei Comuni limitrofi dei bacini fluviali del Tronto e del Vibrata.” Il gruppo consiliare di Europa Verde sarà propositivo affinché lo Statuto venga applicato per restituire al nostro territorio la qualità della vita e per dare voce a chi non ha voce.»

Tra le prime battaglie che i Verdi hanno annunciato, la difesa dei 16 pini domestici di via del Mare a Martinsicuro che «godono di ottima salute nonostante il maltrattamento attuato nei confronti dell’apparato radicale» e la richiesta di portare «in Consiglio il Piano del Verde depositato in Comune lo scorso anno dall’agronomo incaricato. La cittadinanza attende l’attuazione di questo piano e il nostro territorio ne sente la necessità ora più che mai, senza possibilità di rimandare oltre in epoca di cambiamento climatico».