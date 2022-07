MARTINSICURO – Ancora un weekend di controlli rafforzati sulle strade della costa teramana da parte dei carabinieri, per garantire a residenti e turisti un’estate tranquilla. Diverse le pattuglie impegnate simultaneamente che hanno battuto le strade del territorio costiero, reprimendo alcuni episodi di microcriminalità ed elevando numerose sanzioni per infrazioni del Codice della Strada. In particolare però a Martinsicuro, è stato fermato un uomo in bicicletta sul lungomare e, dopo che è emerso che doveva scontare tre anni di reclusione, è stato condotto in carcere.

L’uomo, cittadino tunisino, stava pedalando in sella alla sua bicicletta e quando ha visto il posto di controllo dei carabinieri, ha immediatamente cambiato direzione. La mossa non è passata inosservata e i militi lo hanno fermato poco dopo per un controllo. L’uomo era sprovvisto di documenti e così è stato accompagnato in caserma per l’identificazione. Questa è stata resa possibile dall’esame del “fotosegnalamento” e dalla verifica delle impronte digitali. E’ emerso così, che il Tribunale di Milano nel 2020 aveva emesso un ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo fermato mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, sul lungomare di Martinsicuro, per reati contro il patrimonio. Il tunisino quindi, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Teramo, dove deve scontare una pena a tre anni di reclusione.

Ad Alba Adriatica invece, un uomo è stato deferito dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile dopo che in seguito ad un controllo avvenuto nei pressi del lungomare albensi, è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina, pronte per essere cedute.