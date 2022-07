Passaggio del martelletto al Rotary Club, il presidente 2022\23 è Giammario Cauti

TERAMO – Anche quest’anno il Rotary Club Teramo ha celebrato il consueto passaggio del martelletto, giunto ormai alla sua sessantacinquesima edizione, per l’anno rotariano 2022-23. Alla presenza di autorità rotariane, politiche, civili e religiose, il Presidente uscente Daniela Tondini ha simbolicamente consegnato “il collare” a Giammario Cauti che guiderà il sodalizio nell’anno rotariano 2022-2023.

Il neoeletto Presidente, prendendo la parola, ha rivolto il proprio sincero ringraziamento a tutti i soci e ai suoi predecessori che negli anni passati hanno saputo valorizzare al meglio il Club con grande spirito di servizio e a beneficio di tutta la comunità. Ha poi presentato il suo programma e le linee guida che caratterizzeranno l’anno rotariano venturo, che trarranno ispirazione dal tema internazionale «Imagine Rotary», enunciato dalla prima presidente donna del Rotary International, Jennifer Jones.

«L’attività sarà incentrata su 3 aree di intervento – ha continuato Cauti – la promozione della pace, la ripresa economica e la tutela dell’ambiente. L’obiettivo sarà quello di massimizzare l’impatto delle nostre azioni realizzando progettualità che trovino il massimo coinvolgimento dei soci del Club, delle istituzioni locali, di bambini e ragazzi, attraverso la creazione di sinergie con l’Università e le scuole del territorio. Sarà, e non solo per me, un anno di grande impegno e responsabilità, al servizio del Rotary e del nostro territorio».

La serata del passaggio del martelletto del Rotary Club per il 2023, è stata aperta con il saluto e l’augurio per il nuovo anno rotariano dal vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi, il quale ha esortato i Soci a fornire il proprio supporto soprattutto alle nuove generazioni che hanno sofferto maggiormente il periodo di pandemia e del Sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, che ha rinnovato la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alle attività del Club.

La Presidente uscente del Rotary, Daniela Tondini, nel corso della serata del passaggio del martelletto per l’anno 2022-2023, ha illustrato tutte le attività svolte dal Club, evidenziando, in particolare, come l’azione svolta sia stata ispirata dal «servire al di sopra dei propri interessi personali».

L’esposizione è stata puntuale ed ha ripercorso nel dettaglio tutte le attività svolte nell’anno 2021/22:

«Nel corso delle conviviali, il Club ha ospitato il Governatore del Distretto 2090 che ha fatto visita a tutte le Istituzioni del territorio, alla Fondazione Tercas e alla RSA “Opera Pia Filippo Alessandrini” di Civitella del Tronto, alla quale il Governatore ha consegnato, nel corso dell’anno, concentratori di ossigeno e braccialetti multifunzione ovvero dispositivi salvavita, trasportati con il camper del distretto, con l’augurio di aver portato un po’ di speranza e qualche sorriso ai tanti operatori sanitari, felici di avere a disposizione degli strumenti efficaci per superare le situazioni di crisi degli ospiti/pazienti e di poter monitorare le loro funzioni vitali a distanza (tali dispositivi sono stati donati a 15 strutture tra RSA e Residenze Protette distribuite nel nostro distretto grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto “USAID-Rotary in Italia: comunità contro il Covid-19”); il dott. Aldo Manfredi, Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello dell’Aquila che ha intrattenuto, alla presenza del Rettore, gli ospiti sui profili giuridici del fine vita; la stella dell’atletica Gaia Sabbatini (Interclub con il Panathlon), alla presenza del Sindaco, del Questore e del Magnifico Rettore; il prof. Jacopo Vecchiet, Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e componente della Task Force della Regione Abruzzo per l’Emergenza Sanitaria COVID-19, che ha illustrato gli sviluppi della pandemia; il prof. Fabrizio Di Marzio, Ordinario di diritto privato e commerciale presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara che, alla presenza del Sindaco e del Rettore, ha presentato il suo ultimo libro “Giudici divoratori di doni”; il prof. Francesco Franceschi, Ordinario di Medicina interna e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che, alla presenza del Rettore, ha esposto aspetti molto interessanti relativi alla simbologia della creazione.

Nell’ambito dei progetti realizzati dal Club, poi, è stato ricordato l’acquisto di una scala per il cimitero di Teramo donata alla Confraternita del Carmine perché quelle esistenti erano state dichiarate non a norma e non in grado di garantire la sicurezza degli utenti, soprattutto dei più anziani, che fanno visita ai loro cari; il contributo del Club per il progetto distrettuale, “Blue Rotary”, della moglie del Governatore Lisa Ruhe, a sostegno dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici con lo scopo di dotare gli ospedali di apparecchiature informatiche in grado di facilitare la comunicazione con le persone affette da autismo, strumenti che saranno consegnati presso il centro iperbarico di Sant’Atto; il contribuito del Club all’AGAVE, che associa e unisce tutti coloro che hanno a cuore il presente e il futuro dei bambini e dei ragazzi disabili, per la realizzazione dello spettacolo di beneficenza ispirato all’inferno dantesco il cui attore principale è stato il socio Gianni Gebbia; il contributo del Club per sostenere il Progetto Noemi promosso dal Rotaract con l’acquisto dei panettoni di Natale; il contributo per l’accoglienza dei 42 studenti afgani, di cui 17 donne, dell’Università degli Studi di Teramo, nell’ambito del progetto “Roshanak”, ideato dall’Associazione Salam in collaborazione con UniTe e ADSU; il contributo per le iniziative distrettuali relative allo scoppio della guerra in Ucraina; l’acquisto di un pc portatile, donato alla FIDAS-Teramo per facilitare la promozione dell’importanza della donazione del sangue, specie tra i più giovani, iniziativa ripetuta poi grazie al Camper Rotary portato in Piazza Martiri; l’acquisto di un albero di ulivo, quale simbolo di pace e di tutela ambientale, donato, alla presenza di Marco Marcattilii, preparatore atletico della squadra di calcio ucraina dello Shakhtar Donetsk, all’Istituto “Alessandrini-Marino” di Teramo in occasione del Progetto di Legambiente “Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite 2022”; l’iniziativa “Api: miele e non solo …”, organizzata, presso l’Ateneo teramano, in occasione della giornata mondiale delle api, che ha visto la collaborazione di sei Club del Distretto e la partecipazione dell’Istituto Agrario “Di Poppa-Rozzi” di Teramo, i cui studenti hanno illustrato il progetto “L’Autostrada delle api” che va dalla zona pedomontana fino al mare di Giulianova attraversando la città di Teramo, un percorso ideato per offrire alle api e agli insetti impollinatori la possibilità di sostare, nutrirsi, foraggiarsi e trascorrere tutte le stagioni, con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni le api, la loro organizzazione, i loro prodotti e l’importanza che rappresenta la loro salvaguardia per il mantenimento dell’ecosistema; il contributo del Club per ospitare 17 ragazzi con disabilità e loro accompagnatori in occasione dell’annuale “Campus disabili” presso la struttura “Lido d’Abruzzo” di Roseto; il Premio di Laurea “Alberto Aiardi” consegnato a Giulia Di Ludovico e Adelaide Perna, laureate dell’Ateneo teramano.

Il Club, inoltre, ha organizzato, insieme ai Club del Quadrilatero (del teramano e dell’ascolano) diverse iniziative: la festa di inizio estate 2021 il cui ricavato è stato utilizzato per un service a favore dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto; una visita guidata “Sulle Scie di Sisto V” lungo le vie del borgo storico di Montalto delle Marche; una raccolta fondi per l’End Polio Now; la presentazione, agli studenti di UniTe e ai rotaractiani, del progetto distrettuale “Master & Job”, progetto illustrato dal suo referente Marco Agujari; la festa di inizio estate 2022 con l’obiettivo di continuare la splendida sinergia che si è creata quest’anno tra i Club del Quadrilatero, estendendo la partecipazione in particolare ai Presidente incoming.

La Presidente Tondini ha, poi, partecipato a tutti i Forum e iniziative promosse dal Distretto 2090, in particolare al Forum sulla leadership coordinando uno dei cinque gruppi di lavoro, “Come migliorare la capacità di ascolto e coinvolgimento dei Direttivi di Club”, e a quello sulla Tutela ambientale presentando il progetto “Api: miele e non solo”, progetto presentato poi anche dal Governatore in occasione del Congresso distrettuale di fine anno, nel corso del quale sono stati consegnati al Presidente Tondini due riconoscimenti da parte del Governatore Minelli: 1) l’attestato del Governatore per il prezioso apporto alla realizzazione degli eventi distrettuali e in particolare per il coordinamento dei laboratori tematici svoltisi in occasione del forum distrettuale sulla leadership; 2) il Paul Harris Fellow in segno di apprezzamento e di riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo.

Nel corso dell’anno rotariano 2021/2022, infine, il Club ha accolto 6 nuovi soci: Massimo Tonelli, il Questore di Teramo Lucio Pennella quale socio onorario, Stefano Greco, Manuela Magnano, Antonella Ballone e Berardo De Iuliis che, con le loro specifiche professionalità e alto spirito rotariano, contribuiranno alla crescita del Club».

Dopo il passaggio del collare, Daniela Tondini ha augurato buon lavoro al nuovo Presidente, esprimendogli profonda stima, con l’auspicio di raggiungere, grazie alla collaborazione di tutti i soci, gli alti traguardi prefissati per il prossimo anno rotariano.

Giammario Cauti ha concluso la cerimonia del passaggio del martelletto del Rotary Club, presentando il Consiglio Direttivo per il 2022-2023:

Vice Presidenti: Paolo Brizzi e Roberto Salvatori

Past President: Daniela Tondini

Prefetto e Presidente incoming: Gabriella Lucidi Pressanti

Segretario: Luca Vitale

Tesoriere: Maria Gabriella Franceschini

Consiglieri: Domenica Arangiaro, Umberto Cantarelli, Bernardo Cardinale, Gianmarco Cifaldi, Ennio Cortellini, Giovanni Di Giosia, Domenica Di Leonardo, Raffaele Falone, Andrea Finistauri, Tommaso Navarra, Paolo Rota, Fabrizio Scoscina, Nicola Sposetti e Walter Strozzieri.