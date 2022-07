Pescara, irregolarità fiscali, musica pirata e lavoratori in nero: sanzionato uno chalet

Capello lungo brizzolato, “paglia” in bocca vita natural durante, bicchiere a portata di mano e sobria magliettina con la semplice scritta “merda” a mettere in chiaro le cose. Giorgio Canali non rispecchia esattamente l’immagine classica del cantautore e lo scorso venerdì, a Popoli, tra una testata tirata al microfono e una bestemmia gridata l’ha fatto capire chiaramente.

Giorgio Canali è maturato artisticamente e musicalmente certo, ma l’anima da ragazzo punk è rimasta intatta, pura. Prima di salire sul palco, girava per il prato che ha ospitato il festival “Cromatica” a Popoli all’apparenza con un’aria scorbutica e lo sguardo da duro. In realtà, persona disponibilissima e gentile, non si è sottratto a saluti, chiacchiere e perfino alle sconclusionate domande di un giornalista che passava di lì. Un ragazzaccio dal cuore d’oro insomma.

Venerdì, è salito sul palco in una versione un po’ inedita, senza band ed accompagnato solo dalla sua chitarra, che ben ricordano chi ha ascoltato i Cccp, i Csi e i Pgc. Voce rauca, testi crudi, Canali si è offerto al pubblico senza filtri. Passano un paio di minuti e già alla prima canzone alcune famigliole con prole al seguito si allontanano intimoriti. Canali ridacchia, va avanti per la sua strada e brinda coi presenti. Non sarà l’unico brindisi di serata.

Non fa sconti né alla moderazione, né alle mode e prosegue tra schitarrate e melodie, riflessioni e parolacce. Il tempo non l’ha ammorbidito, il perbenismo non l’ha consumato, Giorgio Canali non si è più allineato. Nemmeno musicalmente. La distanza che lo separa dalla giovane band che ha aperto la serata ad esempio, gli aquilani de Le Lingue, è evidente. Difficilmente inquadrabile, né punk, né cantautore, ma semplice musico con qualcosa di scomodo da dire. Improbabile un suo tormentone estivo.

E se a fine concerto gli si chiede qualche impressione sulla scena musicale italiana contemporanea, Giorgio Canali scrolla le spalle, sbuffa e risponde in maniera schietta, da buon romagnolo d’entroterra: «Ah boh, che ne so. Se è roba valida rimarrà, altrimenti sparirà. L’importante è che ancora qualcuno suoni e che si organizzino serate così. Ce n’è bisogno. Poi, di tutto il resto, chi se ne frega».