Shock wave festival, dal 27 al 30 luglio a Francavilla: Ariete, Coez, Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso

FRANCAVILLA – Lo Shock Wave Festival che avrà luogo sul lungomare Tosti di Francavilla al Mare sarà inaugurato dal concerto di Ariete, in programma mercoledì 27 luglio alle 21. Il festival continuerà il 28 luglio con Coez, il 29 con i Pinguini Tattici Nucleari e il 30 con Tommaso Paradiso.

Lo Shock Wave Festival nasce grazie alla collaborazione tra il Comune e il Centro di Aggregazione Giovanile Zona Futura.

Portavoce della nuova Generazione Z, Ariete è la giovanissima cantautrice che ha debuttato con il tanto atteso album “Specchio” (Bomba Dischi) arrivato dopo il grande successo degli EP “Spazio” e “18 anni” e dopo il singolo “L’Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), colonna sonora dell’estate 2021.

L’album ha registrato 1 milione di ascolti nelle prime 24 ore. Questi numeri si aggiungono ai 150 milioni di streaming che Ariete ha registrato sulle piattaforme streaming dal suo debutto nella musica nel 2020.

Le 21 date live in programma nell’estate 2022 seguono i concerti di Ariete del 2021 che hanno visto la cantautrice registrare un successo straordinario. Dopo aver annunciato il tour nei club che in pochi giorni ha visto 6 date su 8 sold out, la cantautrice del momento ha posticipato le date riprogrammandole e aggiungendone 13 nuove, per un totale di 21 live in partiti a Giugno. Il tour è una produzione Bomba Dischi e i biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date e le nuove venue.

Il nuovo singolo “Castelli di Lenzuola” che è uscito insieme al nuovo album “Specchio”, è accompagnato anche dal video ufficiale prodotto da Illmatic FIlm Group con la regia di Simone Peluso. Nella traccia, la cantautrice racconta e canta al meglio il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e nel videoclip viene raffigurata affiancata da due bambini, simbolo di purezza e innocenza, che giocano senza preoccupazioni.

I biglietti per il concerto di Ariete sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 28,75 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 17, al botteghino presente in loco.