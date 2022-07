TERAMO – Furto della serie “cavallo di ritorno” sventato dai carabinieri teramani, che hanno arrestato in fragranza di reato un uomo per cui è scattata la custodia cautelare in carcere. Questi, un soggetto di 34 anni, aveva sottratto da un cantiere della zona alcuni strumenti edili indispensabili per i lavori di una ditta di Teramo gestita da un piccolo imprenditore, ed aveva chiesto una somma in contanti per restituire gli attrezzi rubati.

Dopo il furto infatti, aveva contattato il legittimo proprietario degli attrezzi rubati a Teramo, offrendosi di restituire il maltolto, previo il pagamento di un “risarcimento” pari a 700 euro. L’imprenditore ha accettato, ma contemporaneamente ha allertato i carabinieri, i quali hanno allestito e fatto scattare la loro trappola.

Si sono travestiti da operai e si sono messi all’opera nel cantiere, in attesa che l’autore dell’estorsione tornasse. L’uomo infatti, aveva scelto come luogo dello scambio, proprio il luogo da cui aveva fatto sparire gli attrezzi.

Dopo qualche ora di attesa, l’uomo si è presentato a bordo della sua auto, si è fermato di fronte all’ingresso del cantiere ed ha scaricato a terra tutta la refurtiva sottratta. Quando l’imprenditore teramano ha tirato fuori la somma in contanti pattuita, i carabinieri hanno tirato giù la maschera ed hanno fatto scattare le manette intorno ai polsi dell’uomo, accusato di estorsione. Sia gli attrezzi, che il denaro, sono stati riconsegnati al proprietario vittima di estorsione.

Per il trentaquattrenne arrestato invece, dopo un breve periodo trascorso ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, si sono aperte le porte del carcere.