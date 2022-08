Alta Formazione in Abruzzo: da oggi possibile presentare domande per rimborso tasse universitarie

CHIETI – Il robot da Vinci Xi, acquisito con noleggio di 5 anni per la cifra di 10 milioni 370mila euro, è finalmente operativo al policlinico SS. Annunziata di Chieti. Questa mattina la presentazione alla stampa.

Si tratta della prosecuzione di un percorso, già intrapreso, di potenziamento e valorizzazione dell’offerta di sanità pubblica. Sempre, a Chieti, nei mesi scorsi, sono state inaugurate le nuove sale operatorie ed ecografi di nuova generazione. In particolare, l’entrata in funzione di questo robot altamente innovativo è molto importante anche alla luce della presenza a Chieti della facoltà di Medicina e quindi in termini di formazione degli specializzandi e dei laureandi. Inoltre, non meno importante è il tema della diminuzione delle liste di attesa e dell’assorbimento delle code che rallentano l’attività di questo come di altri presidi ospedalieri. A tal proposito, sarà elaborato un report sintetico per verificare l’impatto positivo di questi investimenti.

La chirurgia robotica consentita dal robot da Vinci Xi, è l’ultima evoluzione della chirurgia mininvasiva, successiva alla laparoscopia, in cui il chirurgo non opera con le proprie mani ma manovra un robot a distanza, rimanendo seduto ad una console posta all’interno della sala operatoria. Il sistema computerizzato trasforma il movimento delle mani in impulsi che vengono convogliati alle braccia robotiche.