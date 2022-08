TERAMO – La protesta dei No Vax non va mai in ferie. Ieri mattina infatti, i sindacalisti di Cgil e Cisl hanno trovato una spiacevole sorpresa ad accoglierli all’apertura delle sedi di Teramo: qualcuno ha compiuto atti vandalici contro le vetrine dei due sindacati, imbrattandole con frasi e simboli riconducibili alle proteste No Vax.

La “W” cerchiata di rosso, scelta come simbolo della protesta contro l’obbligo vaccinale, è stata riproposta in diverse versioni, accanto a scritte quali «il vax uccide», oppure «traditori del popolo e dei lavoratori» e ancora «vivi libero».

Ferma condanna e vicinanza ai sindacati che hanno subito gli atti vandalici, espressa dal Pd di Teramo: «Massima solidarietà alle sigle sindacali e ferma condanna agli atti vandalici che hanno subito le sedi della Cgil e Cisl a Teramo. Il ripetersi di questi eventi nel nostro territorio alle sedi di sindacati e partiti politici da sempre vicini ai lavoratori, è un segnale da non sottovalutare. Cercare di intimorire i presidi democratici non troverà terreno fertile nella nostra provincia e nei nostri comuni. Le azioni responsabili e costituzionalmente garantite messe in campo dai sindacati in un periodo di pandemia difficile e drammatico per il lavoro e per i lavoratori in generale, ma soprattutto per gli operatori sanitari, non può essere messo in discussione con atti vandalici che di democratico hanno ben poco».

Sempre per i dem, Stefania Di Padova ha aggiunto: «Esprimo massima vicinanza e solidarietà alla Cgil e alla Cisl per gli atti vandalici che hanno visto imbrattate le rispettive sedi di Teramo, ma anche quelle di altre città italiane. Azioni di questo genere sono e devono essere condannate fortemente in quanto estremamente pericolose sotto ogni profilo. Il tentativo di riaccendere un clima di tensione e di divisione nelle nostre comunità, ancora profondamente segnate dall’emergenza Covid, non è soltanto da irresponsabili ma offende profondamente il lavoro di tanti e tante che in questi due anni e mezzo hanno fronteggiato e combattuto in prima linea la pandemia. Ogni attacco violento ai Sindacati e al mondo del lavoro che rappresentano è un attacco alla nostra democrazia, come tale va respinto con chiarezza e fermezza»