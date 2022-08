Droga, la GdF scopre piantagione di marijuana vicino Marina Dorica

ANCONA – Parte dalle Marche la campagna elettorale di Giorgia Meloni, che ha scelto Ancona per il suo primo comizio in vista del voto del prossimo 25 settembre. Marche che si confermano una sfida nella sfida interna al centrodestra, alle prese con il nodo leadership. Come a più riprese hanno ribadito i diretti interessati, sarà chi ottiene un voto in più all’interno della coalizione di centrodestra ad esprimere il candidato premier. Non a caso, a distanza di poche ore, Matteo Salvini, impegnato in una difficile campagna di rimonta, ha scelto Pesaro per la presentazione dei candidati leghisti.

Piazza Roma, colma di sostenitori e curiosi, ha visto radunarsi tutti i nomi forti di Fratelli d’Italia delle Marche. Erano presenti i candidati al Parlamento, a partire dall’assessore Guido Castelli capolista al Senato, passando dalla consigliera Elena Leonardi, candidata all’uninominale al Senato, al coordinatore provinciale del partito Stefano Benvenuti Gostoli, candidato all’uninominale alla Camera, fino a Lucia Albano, Antonio Baldelli, Andrea Putzu, il capogruppo in Consiglio regionale Carlo Ciccioli ed il presidente dell’Autorità portuale Enzo Garofalo. Presente inoltre il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che nel suo discorso introduttivo ha parlato di «opportunità irripetibile».

La scelta delle Marche per aprire la campagna elettorale non è stata casuale e Giorgia Meloni lo mette in chiaro fin dall’inizio: «In regioni come le Marche abbiamo dimostrato di saper fare quello che la sinistra non ha fatto per decenni. C’è chi parla e c’è chi fa». Dal palco Giorgia Meloni ha rilanciato i temi cladi della sua dialettica politica: immigrazione, sicurezza, difesa della sovranità nazionale. Ed ovviamente le immancabili bordate al Pd. Ma dal palco di Ancona, la Meloni torna anche sulle polemiche che l’hanno investita per la pubblicazione del video dello stupro di Piacenza e per il suo commento a proposito delle “devianze” giovanili: ««Non ho ragione di scusarmi, se non per avere espresso solidarietà, pubblicando un video totalmente oscurato. Io sono molto attenta a questi temi: non è strano che io sia molto più discussa dello stupratore?»

e Ancora: «il Pd ha detto: Giorgia Meloni dice che gli obesi sono deviati. Figuriamoci se posso considerarla una devianza io che sono stata obesa e sono stata bullizzata per questo». Folla in estasi per il comizio della Meloni, con la piazza stracolma di sostenitori e bandiere blu. Ma era presente anche un manipolo di sostenitori che ha fischiato la leader di Fratelli d’Italia, in diversi passaggi del suo discorso elettorale.