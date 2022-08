La nebbia sorprende una ragazza sulla Majella: ritrovata dal Soccorso Alpino

CHIETI – Aveva deciso di fare un’escursione da sola sulla Majella, in direzione del Rifugio Pelino, ma è rimasta bloccata e non era più in grado di ritrovare la via del ritorno: la ragazza è stata sorpresa dalla nebbia, levatasi all’improvviso.

Nono solo le scarse condizioni di visibilità, ma anche lo stato d’ansia e di paura di cui la giovane è rimasta vittima, gli impedivano di ritrovare il sentiero verso casa. Così, ha deciso di allertare il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese.

I soccorritori hanno fatto levare in volo un elicottero che, con una manovra ardua è riuscito ad aggirare le nuvole e i banchi di nebbia, recuperando la ragazza bloccata sulla MAjella a causa della nebbia. Il Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese ricorda a tutti gli escursionisti la necessità di consultare il meteo prima di un’escursione in montagna, da affrontare comunque sempre in compagnia.

«E’ necessario – ricorda Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese – controllare non solo le previsioni giornaliere, ma anche gli eventi meteorologici che hanno interessato la potenziale destinazione nei giorni precedenti. Se infatti ci sono state piogge ci sarà il fango, nel caso contrario i ruscelli potrebbero essere secchi e la zona particolarmente arida. Esistono molti siti web affidabili che offrono agli utenti anche un’app per restare aggiornati dallo smartphone e poi c’è il barometro, dentro un orologio di ultima generazione o portato nudo e crudo in una tasca, questo strumento permette di leggere e registrare i cambiamenti climatici in base all’alterazione della pressione atmosferica: quando l’aria si riscalda diventa più leggera e provoca zone di bassa pressione, che a loro volta causano maltempo; quando invece l’aria si raffredda diventa più pesante e si creano zone di alta pressione (portatrici del bel tempo). Imparare a leggere i dati forniti dal barometro è fondamentale per comprendere quali sono le condizioni meteo che interesseranno una data area geografica. In commercio ci sono tanti orologi con barometro integrato, capaci di valutare e prevedere la situazione meteorologica».