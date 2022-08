Operativo nelle Marche il “Bonus Psicologo”

FABRIANO – Proseguono i controlli da parte dei militi fabrianesi, intensificati durante la stagione estiva. Tra sabato e domenica, i carabinieri hanno fermato 15 auto e controllato 29 persone. Proprio durante una di queste verifiche, hanno scoperto un uomo alla guida senza patente. O meglio, una licenza di guida l’ha anche esibita, ma i militari di Fabriano non ci hanno messo molto a scoprire che si trattava di una patente falsa.

Dai riscontri con la banca dati infatti, è emerso che l’uomo, un extracomunitario di quarant’anni residente in provincia, non solo non aveva una licenza valida, ma non l’aveva mai conseguita in Italia. Eppure i carabinieri lo hanno fermato di notte in periferia di Fabriano, al volante di un’utilitaria, con in tasca una patente falsa. L’uomo è stato denunciato per falsità materiale.

Oltre all’uomo sorpreso alla guida con una patente falsa, i militari hanno ritirato una licenza di guida valida, ad un’automobilista di trentacinque anni che aveva alzato un po’ troppo il gomito. Fermato anch’egli per un controllo, è stato sottoposto all’alcol test, che ha dato un esito superiore al consentito, 0,8 grammi su litro. Oltre aa vedersi ritirare la patente, l’uomo è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza.