Protezione civile: presentato a Lanciano il treno-ambulanza della TUA

MARTINSICURO – Domani, venerdì 26 agosto, a Villa Rosa dalle 17:00 alle 22:00 appuntamento con il ColorMob, evento ricco di musica e colori per salutare la stagione turistica e vivere appieno gli ultimi giorni delle vacanze. Organizzato dall’ufficio delle politiche Giovanili del Comune di Martinsicuro, con il coinvolgimento delle società di danza del territorio, rappresentate da ASD Villa Rosa, Lady Star e le Sirene del Nilo, e artisti locali del calibro di F00rtissimo e Lordj. La giornata vedrà come madrina d’onore la cantante Jo Squillo che darà il via ad un ColorMob, mentre la conduttrice sarà Antonella Ciocca. La serata è curata dall’Arcagency Fashion Art Animation.

Momento clou dell’evento sarà quello in cui i partecipanti presenti avranno modo di dipingersi con diversi colori e lanciare nell’aria polveri colorate per esprimere la propria libertà e dare colore alla routine quotidiana, cancellando i momenti bui di questi ultimi anni. Il tema di questa giornata di colori vuole essere quello della vicinanza tra le diversità e la voglia di riscatto dopo i duri anni della pandemia e con una visione di una guerra incomprensibile alle porte del nostro paese.

Il Sindaco Massimo Vagnoni, dichiara: «E’ di vitale importanza che le giovani generazioni comunichino tra loro al fine di costruire il futuro del nostro Paese. Per farlo hanno bisogno di eventi aggreganti, ed è un dovere degli amministratori creare tali momenti. Gli ultimi anni, più di tutto per i giovani, sono stati tempi bui, che ci hanno reso statici, creando in noi un senso di impotenza nei confronti del futuro. La pandemia, però, ha posto una riflessione sull’importanza che ha, la socialità. Non possiamo più permettere, che, condizioni come quelle vissute, soprattutto le esigenze dei giovani vengano trascurate. È per questa ragione che nella mia agenda amministrativa del nuovo mandato abbiamo voluto dare forza e riservare un grande palcoscenico ai nostri Giovani. L’obiettivo sarà per l’amministrazione fornire, alle nuove generazioni, sempre più strumenti e luoghi per potersi esprimere, confrontare le proprie idee e mettere in risalto i propri talenti e competenze.

Oltre ad eventi di spettacolo non mancheranno temi seri ed attuali, affrontati da esperti, che purtroppo minano la tranquillità dei nostri ragazzi. La mia Amministrazione Comunale, da sempre, si è schierata a fianco dei giovani, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, contro l’inaccettabile fenomeno del bullismo sulla diversità di ogni genere».

Gli fanno eco i consiglieri con delega alle politiche Giovanili Alessandro Casmirri e Lorenzo Ritrovati che hanno seguito passo dopo passo l’organizzazione dell’evento: «I giovani rappresentano il nostro presente ed è grazie a loro che possiamo costruire il nostro, ma soprattutto, il loro futuro. Ascoltare i giovani, capire le loro esigenze e fornire loro gli strumenti per esprimere le loro qualità attraverso le ambizioni e la volontà di voler migliorare la società. Dobbiamo farli ‘innamorare’ della loro città fornendo risposte, opportunità e partecipazione. Solo investendo su iniziative come questa si potranno raggiungere obiettivi importanti. I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita e l’evoluzione culturale e sociale della nostra comunità, pertanto il nostro impegno punta a valorizzare la creazione di opportunità lavorative ed espressive delle nuove generazioni». Il ColorMob, è ad ingresso gratuito, inizierà alle ore 17:00 e proseguirà fino alle 22:00 e si svolgerà nella piazza lungomare Italia angolo via Fregene presso la frazione di Villa Rosa.