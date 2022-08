Recuperato il corpo senza vita di un sub di 61 anni disperso in mare ieri ad Ancona

ANCONA – Le ricerche erano partite ieri pomeriggio, in seguito all’allarme lanciato dalla moglie del sub di 61 anni disperso in mare, e si sono protratte fino a notte, quando è stata compiuta la macabra scoperta. Il sub era annegato e il suo corpo si trovava sul fondale a circa sei metri dalla riva, di fronte alla Grotta Azzurra di Ancona.

Non si trattava certo di uno sprovveduto o di una persone priva di esperienza nelle immersioni. Il sessantunenne era un sub navigato, era solito immergersi proprio nel tratto di mare antistante la Grotta Azzurra e conosceva bene quei fondali e quelle acque. Al momento, le ipotesi vertono verso il malore avvertito in mare, che avrebbe impedito all’uomo la risalita, ma ci vorrà il referto dell’esame autoptico per stabilirlo con certezza.

L’allarme era partito dalla moglie del sub, preoccupatasi quando non l’ha visto rientrare. Alle ricerche hanno preso parte gli uomini e i mezzi della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, che hanno fatto anche sollevare in volo anche un elicottero. Le operazioni di ricerca si sono protratta fin oltre il calar del sole e hanno visto la partecipazione anche alcuni “grottaroli” presenti sul posto. Quando il corpo senza vita del sub di sessantun anni disperso in mare ieri di fronte alla Grotta Azzurra di Ancona è stato individuato, è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.