Ruba una bicicletta in un camping a Martinsicuro e minaccia i presenti con un coltello: arrestato

ROSETO DEGLI ABRUZZI – «Ciao ragazzi e ragazze!» con queste parole Edoardo Bennato, il Peter Pan della musica italiana, ieri sera ha salutato il pubblico di Roseto nella seconda serata del festival “Emozioni in Musica” L’artista infatti è stato protagonista sul palco con il suo “Peter Pan Tour”, organizzato per celebrare i 40 anni dall’uscita di “Sono solo canzonette”. Bennato ieri ha emozionato e travolto la platea di Roseto regalando due ore piene di spensieratezza ed energia tra Rock, Blues e il suo inconfondibile stile cantautorale. Uno spettacolo intenso arricchito dai più grandi successi della sua carriera che hanno fatto cantare ma allo stesso tempo riflettere su tematiche di scottante attualità, raccontate attraverso le sue canzoni.

Edoardo Bennato in concerto a Roseto degli Abruzzi (Foto di Sebastiano Tavolazzi)

Carico e in piena sinergia con la sua storica BeBand , composta da Giuseppe Scarpato alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Gennaro Porcelli alle chitarre, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria, l’artista partenopeo rompe il ghiaccio con il primo pezzo Abbi dubbi ,- «L’unica cosa su cui non avrò mai dubbi è la carica vitale, provocatoria, magica, reazionaria del rock’n’roll».

Non potevano mancare gli storici capolavori Arrivano i buoni, Sono solo canzonette, il gatto e la volpe , Mangiafuoco passando per Stop America, A cosa serve la guerra, A Napoli 55 è a musica, brano nel quale l’artista racconta se stesso agli inizi della carriera, il suo rapporto con la musica e con il numero 55 che nella cabala napoletana rappresenta la musica.

«Sono nato a Napoli, a Bagnoli, periferia industriale, sono nato in viale dei Campi Flegrei 55, un numero che mi piace e che mi ha portato fortuna perché a Napule cinquantacinque è a musica».

Bennato come un moderno cantastorie , ieri sera è stato ancora una volta in grado di raccontare con la sua musica e i suoi personaggi, uno spaccato del nostro tempo, del nostro mondo fatto di buoni e cattivi; in cui il divario tra gli antagonisti alla fine si può risolvere con con l’arma più potente di tutti i tempi: l’amore. Il no alla guerra e numerose tematiche sociali vengono affrontate dal rocker di Bagnoli in un dialogo aperto con gli spettatori, che diventa una vera e propria denuncia sociale arguta e onesta.

Lo spettacolo oramai è decollato e non può che travolgere con la sua carica esplosiva di Rock, folk e blues, raggiungendo il suo apice con Il Rock di Capitan Uncino che fa ballare e scatenare il pubblico. Performance pazzesca che sembra chiudere il concerto. Infatti il rocker e la band abbandonano il palco per poi ritornare, acclamati a gran voce dal pubblico, regalando ultime perle musicali fino a Nisida che segna la conclusione della serata.

Il Peter Pan della musica italiana, tra gli applausi del pubblico, saluta invitando tutti a non dimenticare il bambino che c’è in noi, perché in fondo ognuno di noi è alla ricerca dell’isola che non c’è.