Nelle prime due settimane di agosto il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona, che ha competenza quale unica forza di polizia via mare su tutto il litorale marchigiano, ha compiuto controlli alle imbarcazioni, un salvataggio ad un natante in avaria a Ferragosto e sequestri per 350 chili di vongole illecitamente pescate.

ANCONA – Sono state due settimane di controlli intensi le prime due di agosto, per i finanzieri e i mezzi navali del Reparto Operativo Aeronavale, che ha competenza sull’intero tratto di mare territoriale regionale. Obiettivo degli sforzi intensificati non solo prevenire e contrastare i traffici illeciti via mare, ma anche salvaguardare la sicurezza dei numerosi turisti e residenti, che durante la stagione estiva affollano le località di mare delle Marche.

Durante le attività via mare, il Reparto Operativo Aeronavale di Ancona ha potuto contare sulla collaborazione delle pattuglie operanti a terra, messe in campo dai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza delle Marche. In questo modo le fiamme gialle hanno presidiato le acque e le strade del litorale marchigiano, per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, l’immigrazione irregolare e altre attività illecite.

L’attività di servizio, nel solo weekend di ferragosto, ha consentito di identificare 20 soggetti e controllare 15 imbarcazioni da diporto, riscontrando diverse irregolarità in materia di polizia marittima. L’intensificazione delle operazioni dei Reparti navali della Guardia di Finanza, si è resa necessaria in seguito all’attribuzioni al Corpo quale unica Forza di Polizia operante a mare per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

In tale ambito, particolarmente intenso è stato l’impegno operativo del Corpo in occasione dell’evento musicale denominato “Jova Beach Party” presso il Lido di Fermo, durante il quale, nelle sole due giornate del 5 e 6 agosto, sono stati impiegati 10 mezzi navali, vedendo inoltre la partecipazione di un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, che ha assicurato il controllo del relativo spazio aereo.

In tale periodo, i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale hanno altresì eseguito 5 interventi in materia di polizia ittica, che hanno consentito il sequestro di 350 Kg di vongole, prive di etichettatura e della necessaria documentazione per la tracciabilità, pronte per essere commercializzate fuori dal circuito del mercato nazionale.

Non solo controlli e verifiche, ma anche azioni di salvataggio. A Ferragosto infatti, durante una crociera operativa, nell’ambito dell’operazione “Estate Sicura”, i finanzieri hanno eseguito un intervento di soccorso a favore di 6 diportisti a bordo di un natante in avaria.