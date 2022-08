Sparatoria a Pescara: un morto e un ferito grave nell’agguato al bar

Le persone raggiunte dai colpi nella sparatoria avvenuta a Pescara ieri sera sono un architetto, deceduto, e un ex calciatore, ferito gravemente. Allarme dato da una cameriera, che si è nascosta sotto un tavolino e, sussurrando, ha allertato i soccorsi. In base alle testimonianze, a sparare sarebbe stato un solo uomo, arrivato in moto e scappato subito dopo il fatto.

PESCARA – Ha tutta l’aria di essere un’esecuzione premeditata, la sparatoria avvenuta ieri sera, lunedì 1 agosto poco dopo le 20, tra via Ravasco e la Strada Parco, non lontano dal centro storico pescarese. Un uomo ha fermato la motocicletta su cui era in sella nei pressi di un bar, ha estratto una pistola ed ha fatto fuoco per almeno sei volte in direzione di due persone sedute ai tavolini. Dopodiché, si è dileguato rapidamente. Il bilancio è di un morto ed un ferito grave. I testimoni non hanno visto in faccia l’omicida, che indossava un casco integrale ed era totalmente vestito di nero.

La persona deceduta, Walter Albi aveva 66 anni, ed era iscritto all’Albo degli Architetti. L’altro uomo raggiunto dai colpi di arma da fuoco è Luca Cavallito, 48 anni, ex calciatore con qualche precedente alle spalle. Colpito in pieno volto, è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale.

Tra i primi ad allertare i soccorsi, una dipendente del bar, che si è nascosta sotto un tavolo ed ha dato l’allarme sussurrando al telefono. In strada invece, scene di panico e fuggi fuggi generale. Alcuni ragazzi sono scappati gridando: «stanno sparando a tutti». In base alle testimonianze, il killer è stato lucido, freddo e spietato: ha percorso a gran velocità la via che costeggia il bar, ha inchiodato nelle immediate vicinanze dei suoi bersagli, ha infilato la pistola tra i vasi di piante del locale, ha esploso diversi colpi, almeno sei, in direzione dei due uomini e, sgommando, si è dato alla fuga. Ha attraversato via Vittorio Veneto ad altissima velocità, ignorando i diversi pedoni che stavano attraversando la strada in quel momento. Alcune testimonianze però divergono e c’è chi ha parlato di un complice alla guida del mezzo a due rute. Secondo alcuni si sarebbe trattato di una moto di grossa cilindrata, secondo altri invece di uno scooterone.

La sparatoria avvenuta ieri sera, non è la prima che si verifica a Pescara, già abituata a fatti sangue. L’ultima, soltanto pochi mesi fa, ad aprile, quando nella centralissima Piazza Salotto, un uomo ha sparato al dipendente di un bar, ferendolo. Se in quell’occasione si è trattato però di un episodio di violenza scaturito all’improvviso, l’agguato di ieri sera ha tutta l’aria di essere un regolamento di conti pianificato e preparato nel dettaglio, con un killer che ha colpito a botta sicura due obiettivi mirati.