Treno Bici Marche anche in tratta nord: da sabato carrozze da 64 posti bici sulla linea “Ancona – Rimini”

SENIGALLIA – Un incendio divampato stamattina, ha danneggiato a Senigallia un appartamento di una palazzina a due passi dalla spiaggia. Il rogo si è sviluppato al quarto piano di un edificio di via Puglie, una traversa del lungomare Alighieri. Proprio i numerosi passanti sono stati i primi ad accorgersi del fumo che usciva da una finestra, in assenza della proprietaria: sono loro, oltre a una famiglia residente a fianco, ad aver allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia: non potendo entrare, hanno chiesto in supporto l’autoscala da Ancona, ma dopo alcuni tentativi sono riusciti a forzare il portone d’ingresso.

Come riporta l’Ansa, le fiamme, sulla cui origine sono in corso ancora degli accertamenti, si erano nel frattempo estese in varie stanze dell’appartamento, riempiendo di fumo anche il vano scale dell’edificio. Danni sono stati registrati anche al soffitto, tanto che è stato dichiarato inagibile anche l’appartamento posto al piano superiore. Tanta paura e agitazione delle altre famiglie presenti, ma per fortuna nessuno è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 13, con lievi ripercussioni anche sul traffico della ‘spiaggia di velluto’, affollata in questi giorni di turisti balneari e di appassionati del “Summer Jamboree”.