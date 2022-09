Alternativa per l’Italia presenta i candidati abruzzesi a Martinsicuro

RSETO DEGLI ABRUZZI – – E’ stato presentato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, dell’artista vincitore di diversi premi internazionali Kevin Chu (in arte SUGO) e da Tiago Abreu, Design and Innovation Lab TCL, Alexandra Chevrier, Head of Marketing Europe TCL, rappresentanti degli sponsor dell’evento TCL (azienda multinazionale cinese, che opera nella produzione di elettronica di consumo e di componenti elettronici) e Discovery Inc (azienda multinazionale proprietaria di diversi canali televisivi tematici presenti anche in Italia) – con Emmanuel Mendibure, Sales Director international Brand partnerships Warner Bros Discovery e Nathan Brunel, project manager. Warner Bros Discovery -, l’evento innovativo TCLGreen X NEOERBA, che si terrà il prossimo 10 Settembre 2022 alle 21:30 presso la Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi.



«Si tratta di un evento rivoluzionario, in collaborazione con TCL, Discovery Channel e Warner Bros che ringrazio per il supporto, in cui TCL metterà a disposizione oltre 1000 schede di circuiti elettronici riciclati da aziende del territorio della Provincia di Teramo per una creazione artistica ispirata all’erba che calpestiamo» afferma Kevin Chu, fondatore di SUGO, vincitore di oltre 50 premi globali di design e specializzato in creazioni sostenibili.



Il nome dell’installazione artistica è NEOERBA (che significa Nuova Erba), ed è alimentata interamente dall’energia rinnovabile della terra – nello specifico da pannelli fotovoltaici – creando un effetto di bioluminescenza senza alcun bisogno di energia fossile.

«L’installazione avrà anche la speciale capacità, chiamata fotocatalisi, di ripulire l’ambiente da virus, batteri e inquinamento grazie a uno speciale rivestimento testato e approvato dall’agenzia spaziale NASA. NEOERBA è un’installazione d’arte modulare che può essere adattata a qualsiasi location nel mondo. Non solo, NEOERBA è collegata in diretta al Metaverso, attraverso il quale il pubblico dell’evento sperimenterà un’arte digitale completamente nuova, grazie agli schermi forniti da TCL e agli occhiali per la realtà virtuale di Facebook, che permettono di immergersi nello cyberspazio e di vedere NEOERBA sotto una luce completamente diversa».

«E’ un onore poter ospitare a Roseto, all’interno della splendida cornice della rinnovata Villa Comunale, un evento di questa caratura, anche tenuto conto che in lizza c’erano, tra le altre, realtà come Padova e Milano. Si tratta di un evento unico nel suo genere, a metà tra l’opera d’arte e la performance, il cui tema centrale è il connubio tra Arte e Sostenibilità, ovvero il legame fra la sostenibilità e il mondo dell’Arte, in cui queste due sfere condividono soluzioni e ambiti di ricerca. Un grazie di cuore va ha chi ha pensato e ha scelto Roseto per questa istallazione, all’amico artista Kevin Chu che, con la sua passione e il suo entusiasmo ci ha coinvolto immediatamente in questo progetto, a sua moglie, la rosetana Maria Giulia Di Bonaventura, e ovviamente ai prestigiosi partner che la accompagneranno, ovvero TCL, Discovery Channel e Warner Bros che l’hanno resa possibile» dichiara il Sindaco Mario Nugnes.

«NEOERBA è concepito come un collegamento tra il passato e il futuro, dove i circuiti stampati sono il luogo di nascita del nostro mondo attuale e il Metaverso è il futuro che stiamo abbracciando. Collega contemporaneamente il mondo fisico e quello digitale, senza escluderli l’uno dall’altro» conclude SUGO.

Sarà possibile vivere questa esperienza immersiva all’evento TCLGreen X NEOERBA, riservato a soli 100 ospiti, che si terrà il 10 settembre 2022, alle 21:30, presso la Vila Comunale di Roseto degli Abruzzi. Per partecipare è richiesta la pre-registrazione al seguente link: https://www.iamsugo.com/it/neoerba (link disponibile anche sulle pagine social NEOERBA)