Anche nelle Marche in arrivo i vaccini anti Covid aggiornati: dal 15 settembre le somministrazioni 

ANCONA – Sono in arrivo anche nelle Marche le dosi vaccinali anti SARS CoV2 aggiornate alla variante Omicron. Dal 15 settembre prossimo un primo quantitativo potrà essere somministrato nelle diverse postazioni vaccinali della regione. Lo scorso 5 settembre, infatti, la Commissione Tecnico Scientifica di AIFA ha approvato l’indicazione di utilizzo della formulazione bivalente dei vaccini a m-RNA aggiornati ad Omicron 1(Pfizer e Moderna) come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Attraverso la Circolare del ministero della Salute del 7 settembre si specifica che i vaccini aggiornati sono raccomandati a chi deve ancora ricevere la seconda dose di richiamo (quarta dose) , in base alle raccomandazioni già previste (persone con età superiore ai 60 anni e soggetti fragili di qualunque età) ed inoltre anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. La seconda dose booster può essere effettuata almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della precedente dose o in caso di infezione, dalla guarigione. Inoltre la cosiddetta “ quarta dose” è raccomandata per tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo (terza dose), indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario. Anche in questo caso la somministrazione potrà essere effettuata almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario stesso o in caso di infezione, dalla guarigione.

I cittadini marchigiani possono accedere alla somministrazione della terza o della quarta dose booster di vaccino anti-Covid-19 prenotandosi presso il sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni e dal portale di Poste Italiane dove potranno scegliere sede e giorno e fascia oraria della vaccinazione con le solite modalità.

Attualmente i centri vaccinali operativi sono i seguenti:

Pesaro-Urbino AOR Marche Nord Pesaro Urbino: Bocciodromo, via Neruda Fano: Centro Ortofrutticolo CODMA, via Tommaso Campanella 1 Ancona AOUR Torrette di Ancona Ancona: Impianto Sportivo Paolinelli, Via Schiavoni Jesi: poliambulatorio, via Guerri 9/11 Fabriano: Ambulatorio Vaccinazioni, via Turati 51 Senigallia: Ambulatorio Vaccinazione, via Po 13 Macerata Macerata: Punto Vaccinale, Località Piediripa, Via Teresa Noce 22 Civitanova Marche: Ex Magazzino Farmacia Comunale, via Giobetti Matelica: Ex Hotel AGIP, via Merloni 8 Camerino: Spazi Comunali, loc Vallicelle Fermo Montegranaro: Presidio Ospedaliero Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto: Struttura via Vittorio Veneto Ascoli Piceno: Casa della Gioventu’, via Abruzzo

Come nelle precedenti occasioni sarà possibile effettuare la vaccinazione anche presso le farmacie e i Medici di medicina generale. L’assessorato regionale alla Sanità assicura che qualora si verificasse la necessità di una maggiore risposta vaccinale per il numero delle richieste dei cittadini marchigiani, saranno comunque potenziate le attività di somministrazione e, se necessario, verranno aperti altri centri vaccinali.