Ancona, ruba le fedi dei genitori e le vende a un compro oro: stop di 90 giorni all’attività

JESI – Scontro frontale nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 31 agosto, sulla Strada Provinciale 502, al km 3 in direzione Cingoli, tra un camion ed un’auto, intorno alle ore 11:30. La Lancia Ypslon condotta da una ragazza classe 1992 residente a Filottrano, procedeva in direzione Jesi Ovest. Sul rettilineo successivo ad una curva, ha invaso parzialmente la corsia opposta, sulla quale in quel momento sopraggiungeva un autoarticolato, che non ha potuto evitarla.

L’impatto è stato violento. L’auto ha preso in pieno la ruota anteriore sinistra del mezzo pesante, poi si è girata su se stessa, finendo la sua corsa fuori strada. Il mezzo pesante invece, avendo l’impianto frenante e lo sterzo danneggiato, ha proseguito per più di trenta metri, schiantandosi sulla parete opposta al proprio senso di marcia, provvista di blocchi di cemento di contenimento.

Il tratto stradale è rimasto a lungo impraticabile, dal momento che era invaso dal mezzo pesante e da detriti e parti staccatasi dai mezzi incidentati. La provinciale 502 è stata quindi chiusa nei due sensi di marcia.

La conducente dell’ auto è stata trasportata in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette, mentre per il conducente dell’autoarticolato, che lamentava solo alcuni dolori ad una spalla, non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso del Carlo Urbani. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia di stato, i vigili del fuoco e la polizia locale di Jesi.

Lo scontro frontale tra il camion e l’auto, ha paralizzato il traffico ed ha provocato una lunga colonna di mezzi pesanti, che si dirigevano verso Jesi Ovest. I carabinieri, in collaborazione con la polizia, si sono occupati dei rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco, che avevano messo preventivamente in sicurezza l’autoarticolato alimentato a metano, sono rimasti sul posto in attesa che il mezzo venisse rimosso.