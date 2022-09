ASCOLI PICENO – Ci sarà tempo fino a sabato 15 ottobre 2022 per presentare la dichiarazione di persistenza dei requisiti per le domande del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione destinato a chi ha avuto l’abitazione danneggiata dal sisma. Lo ha stabilito l’ordinanza 917 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha quindi spostato in avanti di un mese la scadenza, precedentemente stabilita al 15 settembre. La dichiarazione va presentata tramite la piattaforma telematica-digitale accessibile all’indirizzo web https://appsem.invitalia.it. Ogni beneficiario in possesso di SPID, CIE o CNS ha la possibilità di presentare l’istanza autonomamente oppure per il tramite di un qualsiasi membro del nucleo familiare, o altro soggetto esterno delegato.

Per chiarimenti sulla compilazione della domanda è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Ascoli (piazza Arringo 7) ai numeri 0736.298910-916-969 e l’Ufficio Cas del Comune (via Giusti) ai numeri 0736.298544-549-513 o recarsi all’URP durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 17).

Inoltre, per la compilazione della domanda per il contributo di autonoma sistemazione ad Ascoli Piceno, con il supporto di un operatore è possibile presentarsi negli orari di apertura al pubblico dei due uffici. Considerata la complessità della procedura, è consigliata comunque la prenotazione di un appuntamento (per avere la priorità) telefonando all’Urp ai numeri 0736.298910-916-969.