Con l’auto investe volontariamente i pedoni a Lanciano: arrestato 28enne

Il leader della Lega Matteo Salvini nella giornata di ieri ha preso parte a due appuntamenti elettorali tra Marche ad Abruzzo: prima ad Ascoli Piceno e poi a Pescara. «Il Pescara sta vincendo? Allora stiamo qua tutta la sera, portiamo buono».

PESCARA – Piazza della Rinascita gremita per il leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ha tenuto un comizio di fronte a 2 mila persone. Applausi e incitamenti da parte dei suoi sostenitori: «Vorrei che i giornalisti dessero spazio a tutti voi più che a me e facessero vedere voi».

Salvini ha aperto il suo comizio a Pescara concedendosi una battuta a tema sportivo: «Il Pescara ha segnato? Allora stiamo qui tutta le sera, portiamo buono». Una battuta con la quale il leader della Lega risponde anche alle “accuse” di essere un menagramo che a più riprese hanno rimbalzato sul web, tra commenti ironici e meme.

Dopodiché Salvini ha indicato quale sia a suo avviso l’emergenza più stringente, ovvero il caro bollette: «L’emergenza nazionale è fermare gli aumenti delle bollette di luce e gas, non è un capriccio. Occorre che il governo metta i soldi». In merito alle divisioni con gli alleati per quanto riguarda lo scostamento di bilancio ha affermato: «Con l’amica Giorgia andiamo d’accordo su tutto, ma le bollette non possono aspettare tre mesi. Non possiamo perdere altro tempo e rimandare l’intervento». Sempre sul tema energia Salvini caldeggia il ritorno al nucleare.

Proseguendo, il segretario del carroccio ha toccato tutti i punti salienti del suo programma: Flat Tax, ridiscussione del Reddito di Cittadinanza, stop alla legge Fornero, immigrazione. «Non vedo l’ora che la Lega torni a proteggere i confini del nostro Paese».

Sulle polemiche relative ai finanziamenti russi ha affermato: «Non ci sono amici dei russi, io rispondo solo al popolo italiano. Quelli che prendevano soldi da Mosca erano i compagni col pugno chiuso, noi non ne abbiamo mai chiesti né ottenuti».

La stoccata più convinta l’ha riservata al suo ex alleato Luigi Di Maio: «C’è la guerra della Russia contro l’Ucraina, la guerra dell’Azerbaijan contro l’Armenia, in Libia non trovano pace da anni, la situazione non è tranquilla in Afghanistan né in Nord Africa e oggi pomeriggio il Ministro degli Esteri ha pensato bene di farsi prendere in spalla dai camerieri di una pizzeria e ha fatto l’Ape Maia, in giro svolazzando e ridendo. Mandiamolo a casa è uno dei peggiori ministri della storia repubblicana».