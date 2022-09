Fermo, auto in manovra contro albero: muore davanti agli occhi della moglie

ANCONA – Il reparto aeronavale della Guardia di Finanza ha reso noto il bilancio delle attività svolte durante l’estate nelle Marche dai reparti della Stazione Navale di Ancona e della Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto.

L’ultima nel fine settimana scorso, quando le fiamme gialle hanno sequestrato circa 600 ricci di mare irregolarmente pescati nella baia di Portonovo, in seguito alla quale tre pescatori di frodo sono stati sanzionati per un ammontare complessivo di 12 mila euro. I ricii di mare sono stati ributtati in mare.

Si tratta solo dell’ultimo dei 5 sequestri di materiale ittico illecitamente pescato, effettuato dai militi del reparto Aeronavale della Guardia di Finanza durante la stagione estiva. In tutto sono stati sequestrati 8.600 ricci di mare e 350 chili di vongole, oltre all’attrezzatura utilizzata per pescarli. Le sanzioni hanno superato i 20 mila euro.

Per i controlli svolti da giugno fino alla prima settimana di settembre sugli oltre 180 chilometri di costa, sono state dispiegati 80 militari specializzati che hanno compiuto 260 navigazioni su 10 mezzi navali. In tutto sono stati effettuati 251 controlli alle imbarcazioni e altri 50 controlli in vari settori operativi, che hanno riguardato più di 500 persone. 30 le violazioni rilevate.

Oltre alle attività di polizia in mare, questa estate gli uomini del reparto Aeronavale della Guardia di Finanza hanno eseguito 2 soccorsi in mare nelle Marche, salvando 11 persone. Infine, importante è stato lo sforzo dei militi per garantire la sicurezza pubblica in concomitanza con le date di Porto Recanati e Porto Sant’Elpidio del “Jova Beach Party”