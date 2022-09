Ancona, carabinieri arrestano ricercato 30enne

FABRIANO – Sono proseguiti anche durante il weekend appena trascorso i controlli intensificati dei carabinieri sulle strade fabrianesi. Tre pattuglie in divisa ed una in borghese, hanno battuto il territorio senza sosta, mettendo a segno diverse operazioni. In particolare, due patenti sono state ritirate dai carabinieri di Fabriano per guida in stato d’ebrezza, a due automobilisti sorpresi al volante in stato d’alterazione. Per entrambi è scattato il ritiro della patente.

Il primo, un quarantunenne fabrianese, è stato fermato di notte in via Dante, mentre procedeva a bordo della sua auto con un’andatura incerta. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test e pertanto è stato denunciato. Patente ritirata e auto affidata ad una persona di fiducia.

La seconda delle due patenti ritirate a Fabriano nel weekend per guida in stato d’ebrezza, è stata tolta ad un automobilista fermato dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria. Anche per lui, di 39 anni, patente ritirata in seguito al referto dell’etilometro, che ha verificato una presenza di 1,4 grammi sul litro, un risultato circa tre volte superiore al consentito. L’automobile è stata riconsegnata al proprietario.

Un ragazzo di 30 anni infine, è stato denunciato per possesso abusivo di oggetti atti ad offendere e possesso di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. I carabinieri lo hanno fermato mentre si trovava in sella ala suo scooter, sulla SP 16 Berbentina. Nel vano sottosella i militi hanno trovato un coltello a serramanico ed alcune tracce di cocaina. Questo ha indotto le forze dell’ordine ad approfondire i controlli e a procedere con una perquisizione domiciliare, in seguito alla quale sono spuntati fuori 30 grammi di hashish. Sostanza sequestrata e ragazzo denunciato.