Caramanico, si frattura la caviglia durante un’escursione con la figlia: intervento del Soccorso Alpino

PESCARA – Erano partiti dalla provincia di Bari per fare un’escursione nella Valle dell’Orfento, un padre di 51 anni e la figlia di 15, ma sono rimasti coinvolti in una piccola disavventura, per fortuna senza grosse conseguenze. Nel tardo pomeriggio di ieri infatti, l’uomo è scivolato mentre percorreva un sentiero che porta a Caramanico. In seguito alla caduta, si è fratturato una caviglia. Il padre e la figlia in difficoltà a Caramanico sono stati soccorsi, ma l’operazione si è rilevata più complicata del previsto.

L’escursionista ferito, un infermiere, non si è fatto prendere dal panico ed ha prontamente allertato il 118, dando tutte le informazioni necessarie. Immediatamente, è stato attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese ha fatto levare in aria un elicottero, dall’aeroporto di Pescara. Tuttavia, le condizioni metereologiche avverse hanno impedito il soccorso via aerea, dal momento che il velivolo non era in grado di effettuare l’atterraggio.

Pertanto, una squadra del Soccorso Alpino ha raggiunto i due escursionisti da recuperare via terra. I soccorsi hanno individuato il padre e la figlia in difficoltà a Caramanico solamente quando oramai era già calato il buio. L’uomo è stato riaccompagnato a valle per mezzo di una barella ed è stato affidato alle cure di un’ambulanza del 118, che lo stava attendendo. Solo un po’ di spavento invece per la figlia quindicenne, che non ha riportato nessuna ferita.