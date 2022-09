MDA Immobiliare ha sviluppato una formula per la compravendita della casa dedicata alla famiglia, che rappresenta una vera e propria rivoluzione del settore. Attraverso una distinzione ben definita dei compiti, la formula MDA è in grado di far incontrare efficacemente domanda e offerta, trovando la giusta famiglia per ogni immobile in vendita. “Specialità della casa”, il saldo in stralcio.

MARTINSICURO – Anche il settore immobiliare, al pari di tutti gli altri, deve fare i conti con le nuove sfide del mercato contemporaneo. In un mondo che cambia costantemente, non si può rimanere immobili, nemmeno se gli immobili sono il proprio settore di competenza. È necessario rimanere al passo con le nuove tendenze dei consumatori e le nuove abitudini di acquisto, restando aggiornati in termini di comunicazione e fruizione delle offerte, senza però mettere da parte tutte le competenze tecniche acquisite nel corso degli anni. Non è più possibile dunque, pensare al ruolo dell’immobiliare “tuttologo”, che cura in qualche modo ogni aspetto di una compravendita, ma è necessario che figure altamente specializzate si occupino delle proprie sfere di competenza con qualità e professionalità. Almeno, questa è la formula messa a punto da MDA Immobiliare, oramai punto di riferimento del panorama, non soltanto locale.

Il team di MDA Immobiliare

MDA Immobiliare ha capito prima degli altri quanto fosse necessario trovare un proprio mercato di riferimento e che non sia più opportuno raccogliere tutto ciò che il mercato ha da offrire. Pertanto, si è specializzata nella vendita di case per le famiglie, soprattutto residenti nel territorio, ma senza trascurare turisti e vacanzieri. No ad affitti, no a compravendita di capannoni o edifici che non siano residenziali, ma solo la famiglia giusta, per la casa giusta.

Potrebbe sembrare un processo semplice, ma è facile solo se si sa come farlo e MDA Immobiliare lo sa, grazie al metodo che ha sviluppato. Il segreto del suo successo è semplice: ogni membro dello staff, composto da figure altamente specializzate, si occupa esclusivamente della propria sfera di competenza. In sostanza figure diverse concorrono al processo di vendita di un immobile, ognuno curando il proprio campo d’intervento.

Simone è la persona che interloquisce con il venditore e studia la migliore strategia. Per farlo ribalta il paradigma del settore, non cercando più la casa adatta per un acquirente, ma la famiglia adatta per un immobile in vendita. Gli annunci di vendita invece vengono curati da Agnese, che non si limita a caricarli in maniera chiara e precisa, fornendo tutte le informazioni necessarie e rendendoli accattivanti, ma si preoccupa di tenerle sempre aggiornati. È oltretutto la figura che reperisce tutta la documentazione necessaria per vendere una casa, prima che venga immessa sul mercato. Gli acquirenti invece sono seguiti da Simonetta, che grazie anche alla sua esperienza di architetto sa sempre consigliare al meglio quale immobile si addice maggiormente ad una famiglia. È anche la figura che poi si preoccupa di trasmettere la documentazione alla banca e al notaio e a seguire ogni fase del processo di acquisto. Cristiana si occupa della parte commerciale ed è la figura che trova le persone interessate ad acquistare o a vendere casa. Dulcis in fundo, Maria, la titolare di agenzia che non solo può vantare competenza ed esperienza impareggiabili nel settore, ma che ha anche inventato una figura che mancava: il video agente immobiliare. Grazie alla creazione di video emozionali, sa come far innamorare le persone di una casa prima ancora che ci mettano piede dentro. Si è formata costantemente ed ha studiato le nuove forme di comunicazione digitale, diventando una pioniera delle nuove frontiere del marketing immobiliare. A tutto questo, bisogna aggiungere la rete di avvocati, consulenti, commercialisti ed altre figure specializzate che MDA immobiliare ha creato per presentare un’offerta completa, davvero in grado di curare ogni aspetto della vendita di una casa ad una famiglia.

Ma c’è un punto di forza in particolare nel quale MDA Immobiliare non ha rivali? Sì, ed è uno strumento fondamentale: il saldo in stralcio. Si tratta di un meccanismo che non solo consente agli acquirenti di trovare la casa perfetta, ma che risulta di grande aiuto per un venditore in difficoltà che magari non è più in grado di sostenere il mutuo. Grazie al saldo in stralcio, le persone hanno la possibilità di trovare un accordo con la banca prima che la loro casa possa finire all’asta. Questo permette di salvare molto più del salvabile, perché se una famiglia perde il proprio immobile ad un’asta giudiziaria, il debito che ha contratto non si estingue automaticamente. Per prevenire questa situazione, quantomeno complessa, il saldo in stralcio è la risorsa alla quale affidarsi.

Questo è solo un esempio di tutto quello che MDA Immobiliare è in grado di fornire ai venditori e agli acquirenti, per fare in modo che ogni immobile sul mercato possa essere presto abitato e vissuto da una nuova famiglia. Come ama ripetere Maria: «non esistono case brutte, ma solo case valorizzare. Noi siamo bravi con l’impossibile, figuriamoci con gli immobili “facili da vendere”».