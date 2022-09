Un cittadino italiano agli arresti domiciliari: aveva allestito due piantagioni di marijuana, una indoor e una outdoor, a Civitanova Marche. Le 65 piante, in fioritura in una roulotte e in uno spazio esterno alla sua abitazione, sono state sequestrate, insieme ad alcuni grammi di sostanze stupefacenti, semi e materiale per la coltivazione.

CIVITANOVA MARCHE – Durante un servizio di controllo concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno arrestato un uomo che aveva allestito due fiorenti piantagioni marijuana. 34 le piante, in fioritura, sequestrate dalle fiamme gialle, che hanno deciso di effettuare un controllo presso l’abitazione di un soggetto già noto per reati simili.

Durante la perquisizione domiciliare, eseguito con l’ausilio delle unità cinofile, i militi hanno dapprima scoperto alcune modiche quantità di hashish e marijuana, celate in un mobile. 10,5 grammi di marijuana e 19,85 grammi di hashhish per la precisione, oltre ad un barattolo contente 391 semi di canapa.

In seguito a questo ritrovamento, hanno approfondito i controlli ed hanno scoperto anche le due piantagioni di marijuana. 65 piante in tutto le piante coltivate, sia outdoor che indoor. 34 erano piantate in uno spazio verde adiacente l’abitazione dell’uomo arrestato, mentre le altre 31 erano in una roulotte a lui riconducibile e parcheggiata sempre nella sua proprietà. Qui le fiamme gialle hanno sequestrato anche l’attrezzatura per la coltivazione idroponica e i fertilizzanti adoperati.