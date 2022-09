Completato il restauro delle facciate della scuola “De Amicis” di Giulianova

A breve i lavori per la riqualificazione della sala banda alla scuola “De Amicis” di Giulianova, dove è compiuto il restauro delle facciate. Rimosse le impalcature che erano presenti sul fronte nord.

GIULIANOVA – Sono state rimosse le impalcature che insistevano sulla facciata nord della Scuola Elementare “De Amicis”, in piazza della Libertà, ed ora il restauro può quindi dirsi compiuto. I muri, una volta anneriti, si presentano adesso di un bel giallo. Anche il cortile interno, questa mattina, è stato pulito. L’aspetto della scuola, adesso, è completamente diverso da quello che si era abituati a vedere. Sono stati inoltre bonificati cornicioni e davanzali dal guano di piccione.

«Il restauro esterno della scuola – spiega l’assessore Giampiero Di Candido – può dirsi completato. Sul lato sud si intervenne nel 2019, subito dopo il nostro insediamento, su stimolo dell’assessore Katia Verdecchia. Grazie a risorse comunali e a finanziamenti ministeriali, sono stati portati a termine i lavori previsti, per una spesa di 400.00 euro. L’intervento conclusivo sarà quello sulla sala banda. I lavori, che non interferiranno con le lezioni, potranno essere posti in essere nelle prossime settimane. Siamo soddisfatti – conclude – Restituiamo alle famiglie, al centro storico, alla città, un edificio finalmente decoroso».

«A poche ore dalla ripresa delle lezioni – sottolinea il Vice Sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Lidia Albani – la scuola “De Amicis” si presenta in una veste nuova, come è giusto che sia per un palazzo storico, per giunta adibito ad edificio pubblico. Credo che insegnanti, personale, alunni e genitori, non possano, con noi, non compiacersi del lavoro svolto e iniziare nel migliore dei modi l’ Anno scolastico».