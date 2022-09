Giovanna Boda, già direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, dove nel 2009 coordinò la ripresa delle attività scolastiche in seguito al terremoto, ed ex capo dipartimento del Miur, è accusata di corruzione: avrebbe intascato tangenti milionarie in cambio dell’assegnazione di numerosi appalti ad un imprenditore.

ROMA – Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta relativa ad un ingente giro di tangenti che avrebbe coinvolto il Ministero dell’Istruzione e che vede coinvolta Giovanna Boda, ex capo dipartimento del dicastero. La dirigente, che nel 2009 si occupò della ripresa delle attività scolastiche per gli studenti abruzzesi in seguito al terremoto che sconvolse la regione e che nel 2011 divenne direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, nel luglio scorso ha parlato ai pm che seguono l’inchiesta sulla corruzione al Miur: «Ammetto tutti gli addebiti di cui ai capi A e B che mi avete mostrato ma sicuramente non ricordo nel dettaglio le singole dazioni o utilità anche perché in quel periodo mi ero sottoposta a una forte cura». Cura che l’avrebbe portata ad « avere forti comportamenti compulsivi, depressione e alterazione della realtà».

L’ex direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, sposata con Francesco Testa ex procuratore capo a Chieti, è stata a lungo capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione. Tra le promotrici delle “Giornate per la Legalità” nel 2014 venne nominata dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, commendatrice in virtù del suo impegno. Tra il 2016 e il 2018 seguì Maria Elena Boschi a Palazzo Chigi, quando l’esponente di Italia Viva, allora nel Partito Democratico, era sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi, ritornò negli uffici del dicastero di viale Trastevere.

Oggi è accusata di aver intascato tangenti milionarie, o la promessa di riceverle, dall’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. Nei giorni scorsi sono state chiuse le indagini e ci si attende ora la richiesta di processo. Sono 23 gli appalti nel mirino degli inquirenti, per i quali Boda avrebbe ricevuto, o le sarebbero stati promessi, 3 milioni e 200 mila euro.

Ai pm titolari del fascicolo avrebbe detto di non aver avuto «la prontezza di sottrarsi alla grave situazione creata mettendomi in malattia come avrei dovuto fare. Ho avuto un comportamento compulsivo che mi ha indotto a spendere tutti i soldi che mi dava Bianchi di Castelbianco oltre a quello che guadagnavo con il mio stipendio, tanto è vero che non ho più niente, come risulta anche dal fatto che il sequestro nei miei confronti è stato di circa soli 30mila euro». L’ex dirigente del Ministero dell’Istruzione ha aggiunto che: «I miei genitori hanno messo in vendita la casa di proprietà di Limone Piemonte e sono disponibili a darmi il ricavato per potermi consentire di mettere lo stesso a disposizione della Procura e del giudice in modo da effettuare le restituzioni previste dalla legge delle utilità, ricevute ovviamente nei limiti delle mie possibilità».

Intanto spuntano nuovi dettagli e l’inchiesta sulla corruzione al Miur, come anticipato da Il Tempo, potrebbe allargarsi oltre i confini nazionali e sconfinare anche a San Marino. Nell’aprile del 2021, la Guardia di Finanza di Firenze ha intercettato una conversazione tra due persone, una delle quali membro del direttivo del Partito dei Socialisti e dei Democratici sanmarinese, che parlano proprio della Boda: «Sai quella che si è suicidata…che si è buttata giù dalla finestra al Ministero qui in Italia…lì in mezzo c’è uno molto importante di San Marino del Corpo Diplomatico che gli ha dato 640.000 euro, va bene?… e questa cretina è andata a prenderli e depositarli in banca…adesso salta tutto il Corpo Diplomatico… Quella piglia 2.500 euro al mese…ma come si può andare a depositare 640.000 euro in una volta sola?…se non è un’eredità o una vincita…cioè veramente la gente guarda non ci arriva mica con la testa». Il riferimento è al tentato suicidio operato da Giovanna Boda in seguito alla scoperta di essere indagata. Due giorni dopo le perquisizioni nella sua abitazione e nel suo ufficio, si gettò da una finestra del secondo piano, dopo un colloquio con il suo avvocato.