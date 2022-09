Letta ad Ancona: «vinceremo le elezioni». Buona accoglienza per il segretario dem, ma c’è un contestatore

«Vattene in Africa, anziché portare i clandestini» ha urlato un contestatore dalla platea del Teatro delle Muse di Ancona, dove Enrico Letta stava incontrando stampa e sostenitori.

ANCONA – Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, ieri si trovava nelle Marche per un appuntamento della campagna elettorale. Dopo aver visitato il centro città ed essersi fermato al banchetto in corso Garibaldi, dove ha incontrato il sindaco Valeria Mancinelli, Letta ha proseguito in direzione del Teatro delle Muse, dove, intorno alle 18:00, si è tenuto l’appuntamento elettorale con il quale sono stati presentati i candidati dem marchigiani. A dialogare con lui sul palco, la giornalista Daniela Preziosi de Il Domani.

Buona l’accoglienza per il leader del Pd, salutato da una nutrita folla di sostenitori sia dentro, che fuori il teatro. Ma c’è stato anche un contestatore che ha interrotto il dibattito in corso urlando «Vattene in Africa, anziché portare i clandestini. Buffone». Letta è rimasto spiazzato dal commento, ha allargato le braccia e con un sorriso imbarazzato ha invitato tutti alla calma, mentre il contestatore lasciava il teatro.

Enrico Letta ad Ancona è parso fiducioso e salutando i presenti ha affermato: «Sono commosso dalla vostra accoglienza. E posso dirvi una cosa: vinceremo le elezioni. Non ho dubbi in proposito. E la spinta decisiva verrà anche grazie ad Ancona e alle Marche. Lavoro, sanità, diritti civili e ambiente al centro dell’intervento di Letta, che non ha risparmiato critiche a Giorgia Meloni ed al Presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli, anch’egli di Fratelli d’Italia: «Parlano tanto di modello Marche, ma io vedo solo privazioni di diritti sociali e civili e zero interesse per i problemi ambientali. Anzi, secondo loro non esistono. Sono negazionisti ed è su questi punti che non saremo mai come la destra».

Ma non sono solo i partiti del centrodestra a preoccupare Letta che anche ad Ancona ha riservato qualche stoccata agli ex alleati di Azione e del Movimento 5 Stelle: «due partiti ci hanno apertamente lanciato due attacchi ostili. Il nostro partito è composto da ideali e valori e non rappresenta singole avventure individuali». Infine, dopo gli inevitabili passaggi su Pnrr, guerra in Ucraina e sanzioni alla Russia, il nodo del caro bollette e l’appartenenza all’UE, Letta ha dedicato un pensiero al pericolo per la democrazia che ha paventato nei giorni scorsi ed al rischio di deriva autoritaria per il nostro Paese: «Sono rimasto sbalordito che la destra abbia detto di voler l’uomo solo al comando e i pieni poteri e che per farlo non sia un problema cambiare la Costituzione. Noi ci opporremo come ad ogni avanzata fascista».