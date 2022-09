PESARO – Una banda, forse composta quattro persone, ha messo in atto una ‘spaccata’ ai danni di un concessionario Yamaha di Pesaro, lungo l’interquartieri “Sandro Pertini”: dopo averne frantumato la vetrina, i ladri sono riusciti a rubare tre moto da cross per un valore complessivo di 30mila euro. Per entrare nel locale, hanno usato una Mercedes rubata a Osimo (Ancona) lanciandola in velocità contro le vetrate.

Come riporta l’Ansa, aperto il varco, i componenti della banda hanno fatto la razzia di moto nuove caricandole su un furgone con cui sono fuggiti facendo perdere le tracce. Sul posto, gli agenti delle Volanti e la Squadra mobile a cui sono state affidate le indagini per individuare i responsabili del colpo. Ci sono immagini registrate dalle telecamere fisse che potrebbero risultare utili alle indagini. E’ certo che il colpo fosse stato preparato con cura visto che i ladri sapevano di poter rompere la vetrata con l’auto e prendere in pochi attimi tre moto di valore malgrado fosse squillato il sistema d’allarme collegato con la vigilanza e la polizia.