Martinsicuro, sottopassi allagati, i Verdi: «ci vuole un cavalcavia»

MARTINSICURO – Sottopassi allagati a causa delle abbondanti precipitazioni riversatesi al suolo nel pomeriggio, non soltanto nella cittadina truentina. Un problema non inedito per i cittadini martinsicuresi, che spesso in passato hanno dovuto fare i conti con sottopassaggi e strade allagate, e che riaccende il dibattito in merito alla circolazione ed alle reti fognarie e viarie.

Europa Verde, gruppo all’opposizione in Consiglio Comunale, rilancia una proposta già avanzata durante la campagna elettorale delle scorse Elezioni Comunali: «avevamo inserito la proposta di un cavalcavia, necessario per l’incolumità dei cittadini. Riteniamo che prendere atto dell’importanza della tutela ambientale sia l’unica strada per garantire il benessere delle persone».

Con una nota il gruppo analizza la questione: «Chi si trova a Martinsicuro in caso di alluvione non ha vie di fuga. Il primo cavalcavia si trova ad Alba Adriatica obbligando il passaggio a sud per andare in ogni direzione».

Ovviamente si è trattato di un evento improvviso, con un’abbondante quantità d’acqua che si è improvvisamente rovesciata a terra, ma non essendo la prima volta che i sottopassi rimangono allagati a Martinsicuro, e in un contesto in cui appare evidente il cambiamento climatico in atto, i Verdi si chiedono: «La scienza evidenzia da tempo come la casistica di eventi gravi ed estremi sia sempre più frequente. Cosa accadrebbe, nella pratica, se ci trovassimo in circostanze ancora più drammatiche?».

Il problema oltretutto non ha riguardato soltanto i momenti in cui il forte temporale era in atto, ma anche quelli successivi. Le vie interessate da allagamento sono rimaste infatti chiuse anche una volta passata la pioggia e il gruppo consigliare denuncia il mancato pronto intervento da parte dei soggetti preposti.