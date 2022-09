Ascoli, microcamera dentro mascherina Ffp2 per superare il quiz della patente

ASCOLI PICENO – Sfruttando l’obbligo di indossare una mascherina Ffp2 anti-Covid durante lo svolgimento dei quiz per la patente di guida, un 25enne ha tentato di ‘barare’ nascondendo una telecamera miniaturizzata proprio dentro il dispositivo di protezione, assicurata con del nastro adesivo.

Come riporta l’Ansa, è stato scoperto e denunciato grazie alla prontezza dalla Polizia stradale di Ascoli Piceno e degli operatori della Motorizzazione civile. Collegato con i complici a distanza tramite un minuscolo auricolare “bluetooth” inserito nell’ orecchio, grazie alla micro-camera, il candidato riusciva a inquadrare lo schermo del pc utilizzato per l’esame in modo da ottenere in diretta le risposte corrette. Il colore nero della mascherina sembrava ideale per dissimulare il minuscolo buco creato per la lente della telecamera. Agenti e addetti della Motorizzazione, però, hanno subito notato un sospetto rigonfiamento nella Ffp2. Così è scattata la perquisizione personale del 25enne, straniero, che nascondeva su di sé il resto del “kit” tecnologico per comunicare con i “suggeritori” complici.

Si tratta solo dell’ultimo di una serie di casi di tentativi, con vari metodi, di superare i quiz per la patente in modo fraudolento, che sono stati sventati. Sono in corso altre indagini per individuare altre persone coinvolte nella truffa.