Operazione del Tribunale minorenni, tredici arresti a L’Aquila

GIULIANOVA – In seguito agli esiti dei rilievi tecnici e fotografici effettuati sul luogo dell’incidente, una ragazza di 28 anni è stata denunciata in stato di libertà, dai carabinieri di Castelnuovo Vomano, insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Giulianova, per l’omicidio stradale dell’anziana investita sulle strisce.

Era lei infatti, la donna alla guida dell’auto che ha travolto sulle strisce, uccidendola, un’anziana di 81 anni, in via Nazionale. I referti degli esami tossicologici e dell’alcol test hanno dato esito negativo. La ragazza denunciata per l’incidente stradale nel quale ha perso la vita l’anziana investita sulle strisce pertanto, non era in stato d’alterazione, non aveva assunto sostanze proibite e non si era messa al volante in predai ai fumi dell’alcol.

La salma dell’anziana, deceduta sul colpo, è stata restituita alla famiglia, mentre proseguono le indagini degli inquirenti, al fine di ascoltare altri eventuali testimoni del drammatico incidente.