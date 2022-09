Presentato Pescara Air Link, il servizio bus che collega l’aeroporto alla stazione

Il servizio sarà attivo da domani. Pescara Air Link effettuerà una corsa ogni ora in due fasce giornaliere, al mattino e alla sera. Tempo di percorrenza della tratta diretta, senza fermate intermedie, 25 minuti. Costo di 1,20 euro, o di 1,50 se acquistato in carrozza.

PESCARA – Presentato questa mattina all’Abruzzo Airport, Pescara Air Link, il servizio bus che collegherà la stazione all’aeroporto. Nato dalla collaborazione tra TUA, Trenitalia, SAGA, Comune di Pescara e Regione Abruzzo, il servizio sarà attivo a partire da domani, giovedì 29 settembre.

Per tutti i giorni, le navette rosse messe a disposizione da TUA eseguiranno una corsa ogni ora in due fasce orarie. Dalla stazione all’aeroporto gli orari sono 7:30, 8:30, 9:30, 10: 30, 11:30 e 12:30 la mattina, 18:30,19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 la sera. Per quanto riguarda la tratta inversa le corse partiranno alle 8, 9, 10, 11 e 12 la mattina, alle 19, 20, 21, 22, 23 e 00 la sera. Questi sono gli orari dal lunedì al sabato, mentre la domenica e i festivi saranno garantite solo le corse della sera. Il prezzo del biglietto è di 1,20 euro, che diventa 1,5 euro se acquistato in carrozza. Il tempo di percorrenza è stimato in 25 minuti.

«Siamo certi – ha affermato Gabriele De Angelis, presidente di TUA – che costruire una rete ancora più interconnessa garantisca un apporto migliorativo al sistema nel suo complesso, con riflessi positivi per l’utenza». «È stato un percorso lungo, ma di cui finalmente raccogliamo i frutti e che potenzia l’offerta di Abruzzo Airport. La stagione estiva, che si appresta a conclusione, ha consegnato risultati di crescita dei flussi dei passeggeri, e questo deve essere uno sprone a fornire servizi sempre più efficienti» il commento invece di Vittorio Catone, presidente di SAGA. Bruna Di Domenico invece, Direttore regionale Trenitalia ha affermato: «Trenitalia, società capofila del neonato Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, ha come punto nodale della sua missione quello di incentivare una mobilità veramente sostenibile e un turismo di qualità».

«Si tratta di un altro passaggio importante di quel processo attraverso il quale come sindaco di Pescara immagino una città moderna, che metta a sistema i suoi servizi di mobilità e non solo e divenga più accessibile per quanti raggiungono il nostro territorio» ha affermato invece Carlo Masci, mentre per la Regione Abruzzo ha parlato il sottosegretario Umberto D’Annuntiis: «frutto di una sinergica attenzione verso l’utenza, di un ragionamento di prospettiva che, in modo tangibile, disegna e mette in atto un altro tratto della integrazione tra tutti i vettori trasportistici, a partire da quello ferroviario, passando per quello su gomma e aereo. Gli spostamenti che prevedono l’utilizzo di diverse tipologie di trasporto sono strutturali e spetta a noi saperle cogliere e trasformarle in realtà operativa».