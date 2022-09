Rapina in casa in pieno centro ieri sera ad Ancona

ANCONA – Rimane fuori dalla stanza d’albergo, danneggia la reception e poi se la prende con i carabinieri. E’ successo la scorsa notte ieri notte a Montemarciano, dove un ospite di una struttura ricettiva ha seminato il caos finendo per essere arrestato. Si tratta di un 35enne abruzzese è uscito dalla stanza ed è rimasto chiuso fuori, senza la chiave per potervi rientrare. Si è recato alla reception dove però non ha trovato nessuno e ha creato confusione e danneggiato alcuni oggetti. Gli altri ospiti, spaventati, hanno chiamato i carabinieri che l’hanno trovato in forte stato di agitazione.

Come riporta l’Ansa, alla vista dei militari però la situazione non è migliorata. Grazie a un dipendente, i carabinieri sono riusciti a entrare in camera dove è stato trovato anche un grinder per triturare marijuana: è scattata quindi la perquisizione della stanza, ma l’uomo ha opposto resistenza, aggredendo i militari che lo hanno bloccato: uno di loro ha però riportato lesioni a una spalla. Il 35enne è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e portato in casa di un amico agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip di Ancona. Dovrà rispondere anche di danneggiamento e lesioni personali. E’ stato inoltre segnalato alla prefettura come assuntore di droga.