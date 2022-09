Ricco Sushi, i migliori sapori d’oriente si fondono a Villa Rosa

La freschezza del sushi, il sapore tipico della cucina cinese, ma anche tante proposte tailandesi: da Ricco Sushi a Villa Rosa trovi tutto il gusto e il fascino della cucina orientale. E Se vuoi te lo porta a casa tua.

MARTINSICURO – Esperienza, freschezza e qualità delle materie prime. Sono questi gli elementi alla base del successo di Ricco Sushi, che in pochissimo tempo ha saputo affermarsi come un punto di riferimento dell’offerta culinaria di Villa Rosa. Una formula vincente che non ha colpito soltanto i turisti della località balneare, ma che si è imposta anche fra i residenti. I motivi sono tanti, dalle proposte ricercate, alla formula all you can eat anche a pranzo, ai box per l’asporto, fino alla consegna a domicilio. Ma su tutti, emergono la qualità degli ingredienti e il sapore delle proposte.

Non solo sushi, ma anche cucina cinese e tailandese, per ricette ricercate ed esotiche, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. La formula all you can eat è particolarmente apprezzata per la possibilità che offre di provare diversi piatti e sperimentare i diversi sapori della cucina orientale. Un’esplosione di gusto che stupisce ed incanta.

Per chi invece vuole portare a casa un pezzetto, anzi tanti pezzetti, d’oriente, Ricco Sushi ha ideato le sue box per l’asporto. Diverse proposte, per diversi appetiti, sia per chi si avvicina per la prima volta alle proposte culinarie delle terre del sol levante, sia per chi è già esperto di sashimi e urumaki.

E per mettere i propri clienti sempre più a proprio agio, Ricco Sushi esegue anche il servizio di consegna a domicilio e porta le bontà della cucina cinese, giapponese e tailandese direttamente a casa. Puoi consultare il menù sui canali social del ristorante. Attenzione però: le proposte e le immagini potrebbero mettere l’acquolina in bocca!