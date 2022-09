GROTTAMMARE – Sono ingenti i danni causati da un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato stamani in uno stabilimento in via California a Grottammare (Ascoli Piceno). Nel deposito erano custoditi numerosi monopattini elettrici che sono andati distrutti, così come suppellettili e parte della struttura.

Dalle ore 6 i vigili del fuoco, provenienti dalla centrale di Ascoli Piceno e da San Benedetto del Tronto, con il supporto dell’Autoscala, sono dovuti intervenire in forze per avere ragione delle fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse a strutture adiacenti; alle operazioni di spegnimento ha partecipato anche la locale Protezione civile.

Come riporta l’Ansa, il rogo ha causato anche diverse esplosioni probabilmente riconducibili a deflagrazioni di batterie dei monopattini; una densa colonna di fumo nera si è levata dallo stabilimento in fiamme, visibile a molti chilometri di distanza. Al momento l’incendio è sotto controllo e non si registrano al momento persone coinvolte. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso.