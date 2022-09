L’Aquila, atti vandalici in una scuola primaria: salta la prima campanella

Due giovani fratelli extracomunitari sono stati arrestati dopo aver creato disordini ieri notte in Piazza Garibaldi a Teramo, dove, in stato di alterazione alcolica, hanno prima provocato importunato passanti e residenti, poi hanno fatto resistenza alle forze dell’ordine intervenute per riportare la tranquillità.

TERAMO – A causa di troppo alcol in corpo, due giovani fratelli extracomunitari hanno creato disordini in piazza Garibaldi, dove sono stati arrestati dalle forze dell’ordine, alle quali hanno opposto resistenza. Il fatto è avvenuto ieri sera. I due fratelli, già noti alle forze dell’ordine, hanno prima creato scompiglio e poi hanno reagito contro i carabinieri e i poliziotti intervenuti in zona, dopo alcune segnalazioni.

Poco prima delle 23, una gazzella del Nucleo Radiomobile è intervenuta sul posto. In base alle telefonate al 112, due giovani ubriachi infastidivano i passanti. I militi hanno dunque fermato i due fratelli, uno dei quali già destinatario di un foglio di via obbligatorio dalla città. Durante le operazioni d’identificazione, questi ha strattonato uno dei carabinieri ed insieme al fratello si sono dati alla fuga. Fuga che però non è durata molto.

I due sono stati individuati ed arrestati poco dopo. Alle operazioni di ricerca si è unita anche una volante della Polizia. Durante la fuga, nel tentativo di seminare i propri inseguitori, uno dei due ha lanciato alcune bottiglie raccolte da terra, in direzione delle forze dell’ordine. Una volta raggiunto e circondato ha perfino minacciato agenti e militari con il manico di una bottiglia rotta. Carabinieri e poliziotti però sono stati in grado di distrarlo, disarmarlo e bloccarlo, prima che potesse sferrare qualche fendente.

I due giovani fratelli responsabili di disordini e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati confinati presso la loro abitazione, in regime di arresti domiciliari.