Teramo, borseggio al centro commerciale: una persona denunciata

Due giovani tentano una rapina ad una donna ucraina in pieno centro a Roseto degli Abruzzi, che però viene sventata da un carabiniere non in servizio che ha assistito alla scena e si è lanciato al loro inseguimento. All’interno della borsetta che era stata trafugata c’erano un cellulare e 20 euro.

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La rapina che due giovani hanno tentato nelle strade del centro, è stata sventata da un carabiniere non in servizio ed è terminata con l’arresto di uno dei due. L’altro al momento è riuscito a dileguarsi, ma sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

Il ragazzo che è stato arrestato si è calato un passamontagna sulla testa ed ha aggredito alle spalle una donna ucraina, facendola cadere a terra e rubandole la borsetta. Dopodiché è salito a bordo dell’auto guidata dal complice, che è partita in fretta e furia. L’episodio però è stato notato da un carabiniere della Compagnia di Giulianova che pur non essendo in servizio non ci ha pensato su due volte e si è lanciato al loro inseguimento, a bordo del proprio veicolo. Prima di mettersi sulle tracce dei due però, si è accertato che la donna stesse bene nonostante la caduta ed ha allertato i colleghi al 112.

Li ha raggiunti quando i due, entrambi giovani, hanno tentato di dileguarsi a piedi. Il carabiniere ha potuto bloccare solo l’autore della rapina, avvenuta in pieno centro, mentre sono in corso le indagini per risalire al suo complice. Magro il bottino della rapina, che comunque è stato restituito alla legittima proprietaria. Nella borsetta oltre al cellulare della donna, erano custoditi 20 euro.