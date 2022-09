Uno showcooking per inaugurare il nuovo punto vendita Progetta&Arreda dedicato alle cucine

Progetta&Arreda compie 10 anni e festeggia il traguardo con un nuovo showroom, tutto dedicato al mondo delle cucine. Sabato 29 ottobre, showcooking in compagnia dello chef Gianni Danese per inaugurarlo al meglio.

CORROPOLI – Nuova sede, stessa formula. Progetta&Arreda non lascia, anzi raddoppia: inaugurato un nuovo showroom del brand di mobili personalizzati e su misura, che dalla Val Vibrata ha saputo affermarsi in tutto il mercato italiano, con un percorso interamente dedicato alle cucine. Per inaugurare al meglio il nuovo percorso cucine, il prossimo 29 ottobre showcooking in compagnia di un grande chef, Gianni Danese, il quale metterà alla prova tutta la funzionalità delle proposte Progetta&Arreda.

Le persone avranno dunque la possibilità di toccare con mano l’efficienza delle nuove collezioni, dotate dei migliori elettrodomestici, ed ammirare con i propri occhi tutto il loro design e la loro eleganza.

«Abbiamo deciso di dedicare il nuovo showroom di viale Adriatico 38 a Corropoli al mondo delle cucine. Nel nostro storico punto vendita di via Piane di San Donato invece allestiremo percorsi dedicati esclusivamente al living e alla zona notte. In questo modo miriamo a proporre un’offerta più ampia, ma anche più specializzata, dedicata alle esigenze specifiche dei nostri clienti. Crediamo infatti di poterli aiutare, facendo in modo che si immergano in un contesto privo di “distrazioni”, nel quale potranno immaginare liberamente l’ambiente in cui vivere».

L’idea di Ivan Ferrucci, titolare di Progetta&Arreda, è tanto semplice quanto efficace: non bisogna adattare i mobili allo spazio che si deve occupare, ma si deve modellare l’ambiente da abitare e vivere in base al proprio gusto e alla propria personalità. Una formula vincente che negli ultimi dieci anni ha permesso all’azienda di espandersi sempre più e di affermarsi come un’eccellenza, non solo nel suo territorio.

Per celebrare la crescita di Progetta&Arreda ed inaugurare al meglio le nuove esposizioni nella maniera più gustosa, il prossimo 29 ottobre si terrà lo Showcooking con Gianni Danese. Per tutti coloro che volessero assaggiare le deliziose proposte che il talentuoso chef preparerà nelle cucine Progetta&Arreda, appuntamento per il prossimo 29 ottobre, in viale Adriatico 38 a Corropoli. L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati, pertanto si raccomanda di riservare il proprio.