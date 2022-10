Aborto: nelle Marche, nel 2022 finora 932 interruzioni gravidanza

JESI – Uno scuolabus del Comune di Jesi è stato coinvolto in un incidente stradale, nel corso del quale sono state ferite cinque persone, tra queste una bambina, per fortuna in modo non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 vicino alla scuola primaria “Conti”, all’incrocio tra via Bixio e via Puccini.

Un Suv si è scontrato frontalmente con il mezzo che stava trasportando gli scolari a casa, dopo la fine delle lezioni. Sono rimasti feriti nell’impatto, oltre alla bimba, un’assistente scolastica e l’autista dello scuolabus, il conducente del Suv e il figlio 16enne che viaggiava con lui. Come riporta l’Ansa, i soccorsi sanitari hanno trasportato i feriti all’ospedale di Jesi, tutti in codice verde. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.