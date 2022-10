SANT’ELPIDIO A MARE – Un 29enne di origini indiane è morto dopo essere stato raggiunto all’addome da un fendente sferrato con un coltello dalla lama lunga circa 30 centimetri e un suo connazionale è ricoverato in rianimazione, anche colui con un profonda ferita all’addome.

E’ successo la scorsa notte in un edificio nella frazione di Cascinare di Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Secondo una prima ricostruzione i due si sarebbero colpiti a vicenda durante una lite. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Sant’Elpidio a Mare e quelli del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, oltre al 118. Inutili i soccorsi dei sanitari per il 29enne, che è morto in pochi minuti, mentre il 60enne è stato trasportato all’ospedale di Civitanova Marche, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Come ripoirta l’Ansa, il giovane deceduto e l’uomo più anziano rimasto ferito abitavano nella stessa palazzina. Sotto sequestro l’appartamento dove è avvenuto l’alterco e l’arma. da taglio. La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul posto. In corso accertamenti sulle responsabilità e sulla dinamica della lite finita in tragedia.