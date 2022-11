Autovelox e telelaser in provincia di Teramo, novembre 2022: strade e giorni

Centrosinistra ed associazioni ambientaliste hanno radunato un nutrito capannello di persone anche sulla sponda marchigiana del fiume Tronto, nella riserva Sentina a Porto d’Ascoli, per sollecitare le Regioni Marche e Abruzzo a realizzare il ponte ciclopedonale.

ASCOLI PICENO – Anche alla manifestazione organizzata a Porto d’Ascoli, presso la riserva naturale Sentina, per chiedere la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, opera che ha subito l’ennesimo slittamento, hanno partecipato diverse persone. I partiti di centrosinistra e alcune sigle ambientaliste hanno organizzato ieri mattina, domenica 30 ottobre, un raduno simile a quello allestito due settimane fa sull’altra riva del fiume, al molo di Martinsicuro.

Come nel comune abruzzese si era presentata una folta delegazione proveniente dalle Marche, così era nutrita ieri alla sentina la rappresentanza proveniente dall’Abruzzo per la manifestazione per il ponte sul fiume Tronto. L’opera, la cui edificazione viene periodicamente annunciata come imminente da diverse anni, ha subito un ulteriore rallentamento. Il ponte non viene considerato solo una comodità per i residenti dei comuni che si affacciano sulle sponde del fiume Tronto, che potrebbero raggiungere facilmente a piedi o in bicicletta la Sentina da Martinsicuro e viceversa, ma anche come una risorsa in ottica di promozione del territorio e di offerta turistica.

Il nuovo rallentamento al progetto ha provocato una piccola sollevazione, sebbene nei giorni scorsi amministratori locali e regionali abbiano dichiarato che l’opera non ha subito alcuno stop, ma solo un piccolo rallentamento. L’ultimo ad esporsi in tal senso il neo senatore Guido Castelli che non solo ha ribadito che il ponte sul fiume Tronto verrà costruito, ma che è stato anche riformulato il costo previsto: 3,4 milioni di euro, rispetto ai 2,2, milioni dello studio di fattibilità originario.