Vasto, cicloturismo in crescita: vacanza in bici vale un mld euro

Migliaia di like e condivisioni, numerose richieste e complimenti e tutte le vie, l’abbecedario abruzzese è l’oggetto di culto più ambito dell’autunno (ma già dell’estate) abruzzese. Per ogni lettera dell’alfabeto, una parola in dialetto abruzzese, illustrata ad arte. L’ideatrice, Stefania Di Claudio da Villa Rossi (frazione di Castelli, TE), ha deciso di svelarsi rilasciandoci una piccola intervista.

Cara commare, complimenti, ma di chi si la fije?

So’ la fije de nonne! No aspetta, così avrebbe detto mio fratello Fileno da piccolo, ma questa è un’altra storia… Sono la figlia di mamma Nicoletta e papà Rosmiro. Ho 6 fratelli e 6 sorelle, sì, sono la numero 12 di 13 figli; lo so, qua scatta la solita battuta “ma nen ce steve la televisione?” Evidentemente no!

Come ti è calata in mente l’idea di un abbecedario abruzzese?

L’idea dell’ abbecedario in abruzzese mi è venuta così, come quando ti cala in mente ‘na cosa e la fai. Le mie sorelle mi raccontavano che quando erano piccole a Villa Rossi (frazione del comune di Castelli, 130 anime in tutto ai tempi, ora una cinquantina) c’era una scuola serale e tutti i vecchietti andavano ad imparare a leggere e far di conto, fra questi anche nostra nonna Filomena. Loro, le mie sorelle, si mettevano sotto le finestre della scuola per sentire le castronerie dette dai diversamente giovani alunni. E di spropositi ne dicevano davvero tanti. Quando la maestra invitava a leggere, indicando la U di “Uva” nell’abbecedario appeso al muro, ecco Giuanne rispondere prontamente la “U di ciapparetta!”, oppure Franceschina alla vista della E di “Erba” se ne usciva con “Jerva”, per giungere infine a mia nonna Filomena che alla I di “Imbuto” esclamava… “Questa la so io: Mmittella!” Ed è lì che per il gran ridere mia sorella Loredana una volta perse l’equilibrio sotto la finestra frantumandosi un braccio. Liberamente ispirato a questa storia è nato il mio A(bbruzzo)becedario.

Hai avuto difficoltà nel trovare tutte le parole?

Nessuna difficoltà nel trovare le parole dialettali, d’altronde sono madrelingua, l’ho fatto di getto senza starci tanto a pensare. Solo la lettera E mi ha dato da fare, non trovando nulla di tangibile e allora ci ho messo la parola “Ellolà“, che va sempre bene e fa la sua bella figura.

Due lettere iconiche dell’abbecedario abruzzese

Stai avendo molte richieste?

L’ho fatto lo scorso inverno, una sera in cui nen me tenave sonne e l’ho lasciato lì fino a quando non mi è venuto in mente di stamparlo per benino e regalarlo, in totale anonimato e con tanta vergogna, all’Abruzzese fuori sede. Lui mi ha fatto un post bellissimo sulla sua pagina Facebook di ringraziamenti e tutte cose, sciogliendo i cani segugi per capire di chi ero la fije. Da lì si è scapofonnato il mondo! In tanti me lo hanno chiesto, soprattutto le maestre per i propri alunni. Ne ho inviati a sentimento alcuni pure in America, e chi se lo aspettava! Chiaramente tutto rimane all’interno del “complimento all’abruzzese”, della pura passione: il mio lavoro è un altro!

Hai intenzione di creare altri abbecedari dei dialetti d’Abruzzo con nuove parole?

Mi hanno chiesto di fare altri abbecedari con i vari dialetti abruzzesi perché alcune parole risultano troppo castellane. Forse un giorno lo farò, ma per il momento non ho il tempo nemmeno di farmi il segno della croce.

La soddisfazione più bella?

La soddisfazione più bella l’ho avuta quando mi cominciarono ad arrivare le notifiche piene di complimenti per il post dell’Abruzzese fuori sede su Facebook, ma più bella ancora è stata la sorpresa quando Gino Bucci mi ha chiesto questa intervista.

Pinzambò! Grazie assai!

Grazie a te e a tutta la redazione del Martino!