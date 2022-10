Fuori strada col camioncino dei rifiuti a Camerino, trasportato dall’eliambulanza a Torrette

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente stradale verificatosi sulla Varanese in direzione di Camerino, dove l’autista di un camioncino per la raccolta dei rifiuti ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito in elicottero a Torrette di Ancona. Non è in pericolo di vita.

MACERATA – E’ stato trasportato in ospedale a Torrette di Ancona in eliambulanza, ma non sarebbe in pericolo di vita l’autista del camioncino per la raccolta dei rifiuti vittima di un incidente stradale oggi nel territorio di Camerino. Per cause ancora da accertare, ha perduto il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 12:30, lungo la strada provinciale 132, Varanese, tra Sfercia e Camerino. Fortunatamente nessun altro è rimasto coinvolto. Oltre al personale sanitario, che ha disposto il trasferimento in ospedale mediante elicottero, sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco, con un’autobotte ed un mezzo 4X4, che hanno provveduto a recuperare il mezzo.

Il camioncino dei rifiuti, dopo essere finito fuori strada, ha terminato la sua corsa in un campo adiacente, nel territorio di Camerino. Una volta recuperato il veicolo, i pompieri hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza dell’area dell’incidente.