Grottammare, in corso le opere per il 2022 del Piano Asfalti

Nuova manifestazione per chiedere la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Tronto, ma questa volta sull’altra sponda del fiume. Dopo quella avvenuta al molo di Martinsicuro, domenica 30 ottobre la protesta si sposta alla Sentina a Porto d’Ascoli.

ASCOLI PICENO – Non si placano le polemiche, rivolte in particolare contro i Presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo, Acquaroli e Marsilio, per l’ennesimo stop al progetto del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto tra Porto d’Ascoli e Martinsicuro. Dopo la manifestazione andata in scena sulla sponda abruzzese, la protesta si sposta dall’altra parte del fiume. Domenica 30 dicembre, diverse persone si raduneranno in via del Cacciatore, nella zona nord della riserva naturale Sentina, a Porto d’Ascoli, per una manifestazione con la quale chiederanno la realizzazione del ponte sul fiume Tronto.

All’iniziativa hanno aderito diverse sigle della galassia di centrosinistra quali Pd, Verdi, Nos, Articolo Uno, Democratici per Canducci, Cambia San Benedetto, Socialisti, Azione e Repubblicani, ma anche le associazioni Legambiente, Buon Vento e Fiab.

«Saremo in tanti a manifestare a favore della realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, progetto bloccato dalla Regione Marche e dalla Regione Abruzzo. Lo faremo insieme a cittadini ed associazioni, per rivendicare quanto quest’opera sia importante non solo per San Benedetto e Martinsicuro, ma per tutto il territorio delle province di Ascoli Piceno e Teramo» commenta Francesco Ameli, segretario provinciale dem. «Chiediamo che venga recuperato immediatamente il tempo perso per la realizzazione del progetto e che vengano ripristinati i finanziamenti».

Regione Marche, Regione Abruzzo ed il Comune di Martinsicuro hanno spiegato nei giorni scorsi che si è trattato di uno slittamento dovuto ad alcuni ritardi burocratici, ma che l’opera non ha subito nessuna cancellazione e che sarà realizzata, sebbene con tempi più dilatati rispetto alle previsioni. Una risposta che non ha convinto le opposizioni, né tanti cittadini che aspettano ormai da anni il collegamento ciclopedonale tra Marche ed Abruzzo. L’appuntamento con la manifestazione per il ponte sul fiume Tronto è per domenica mattina alle 10:00, in via del Cacciatore a Porto d’Ascoli, all’altezza del Fosso collettore nella riserva naturale Sentina.