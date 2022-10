Gufo impigliato nella rete del centro sportivo, liberato dai vigli del fuoco

ANCONA – Si aggiravano con far sospetto tra le case di Sassoferrato, in via Cagli, una delle zone più colpite dall’alluvione dello scorso settembre. Sebbene non siano stati ancora segnalati furti, in zona ci sono ancora diverse case inagibili, potenzialmente succulente per gli “sciacalli”, pertanto sono stati intensificati i controlli, non solo a Sassoferrato.

Così, in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini, i carabinieri hanno effettuato un controllo su una macchina sospetta. A bordo tre persone di origine macedone, due uomini e una donna tra i trenta e i cinquant’anni, tutte residenti a Roma.

Dai controlli è emerso che erano tutti pluripregiudicati per gravi rati contro il patrimonio. Pertanto i carabinieri di Sassoferrato hanno consegnato loro un foglio di via obbligatorio. L’uomo che era alla guida dell’auto di grossa cilindrata è stato anche raggiunto da una sanzione di oltre cinque mila euro, dal momento che è risultato non aver mai conseguito la licenza di guida.

In seguito all’alluvione che si è abbattuto sulle Marche, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno intensificato i controlli contro gli sciacalli un po’ in tutte le zone maggiormente colpite dal nubifragio, come Sassoferrato, Cerreto d’Esi e Arcevia.