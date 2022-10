Controguerra, domani “Alle 9 della Sera” propone un viaggio nella neve e nei ghiacci perenni

CONTROGUERRA – Venerdì 21 ottobre, alle ore 21, presso l’Enoteca comunale di Controguerra, l’Assessorato alla Cultura presenta il nono appuntamento dell’iniziativa dal titolo “Alle 9 della Sera”.

Il progetto, nato sette anni fa da un’idea del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Fabrizio Di Bonaventura, avrà come titolo della serata “Ai confini della Terra” con il ritorno di Donato Di Ferdinando del INFN-Bologna. Interverrà anche Luca Zarroli, giornalista.

«L’ospite della serata – dichiara Di Bonaventura – che è stato già graditissimo partecipante della rassegna, in modalità remota per le note restrizioni dovute al Covid, nel 2021, quest’anno ci proporrà in presenza, presso l’Enoteca Comunale, la sua seconda volta nei ghiacci dell’Antartide, il continente soprannominato Marte bianco per le condizioni climatiche estreme, e racconterà il suo lungo viaggio per raggiungere il continente e le curiosità scientifiche apprese durante la sua permanenza nelle basi antartiche italiane.

Donato Di Ferdinando si è laureato in Fisica presso l’Università di Bologna dove ha successivamente conseguito il Dottorato di Ricerca. Lavora presso la sezione di Bologna dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove è impegnato in diversi progetti di ricerca che riguardano i raggi cosmici, lo studio delle proprietà dei neutrini e la caccia alla materia oscura. In particolare, ha partecipato all’esperimento OPERA presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, esperimento che ha confermato l’importante scoperta dell’oscillazione dei neutrini. Ha inoltre svolto attività tecnica per la missione spaziale EUCLID dell’ESA, missione che ha lo scopo di cercare la materia e l’energia oscura nell’universo, occupandosi dei test d’integrazione e validazione dell’elettronica di volo del satellite EUCLID, presso il Laboratorio di Astrofisica di Marsiglia. Nel gennaio 2020, ha partecipato alla XXXV missione scientifica del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) curando la strumentazione scientifica dell’Istituto Polare del CNR di Bologna. Attualmente collabora alla realizzazione di futuri esperimenti con fasci di neutrini artificiali al Fermilab di Chicago. Da novembre 2021 a febbraio 2022 ha partecipato alla XXXVII spedizione scientifica del PNRA e di questa sua recente esperienza ci racconterà questa sera. Quest’anno la rassegna – continua il Vicesindaco – ha adunato una fitta serie di scenari diversi tra loro e sono certo che la serata del 21 ottobre rappresenterà per tutti un viaggio avvincente grazie agli argomenti trattati ed alle tante curiosità che il nostro ospite metterà in evidenza. Ed egualmente è mia convinzione che un giornalista esperto come Luca Zarroli saprà dare un contributo rilevante. Un grande ringraziamento agli ospiti della serata per aver accolto l’invito, l’iniziativa come sempre è aperta al pubblico e potrà essere seguita in presenza».